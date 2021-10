Hiba Abouk mantiene el misterio y no desvela el sexo del bebé que espera

MADRID, 27 (CHANCE)

Radiante y presumiendo de su abultada barriguita de embarazada, Hiba Abouk repite como embajadora de una conocida marca de calzado y, aprovechando la presentación, hemos podido charlar un ratito con ella. En uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles y a caballo entre París - donde juega su marido, Achraf Hakimi - y Madrid, la actriz no ha bajado el ritmo pese a su embarazo y, con un nuevo proyecto cinematográfico en el país vecino, confiesa cómo consigue organizarse para llegar a todo.

Volcada en su pequeño Amín - que en febrero cumplirá dos años - y sin desvelar apenas ningún detalle de su segundo hijo, del que prefiere no contar ni el sexo ni su fecha probable de nacimiento, al igual que hizo en su primer embarazo, Hiba sí ha respondido a la pregunta que más nos hemos hecho desde que Sergio Ramos y Leo Messi ficharon por el mismo equipo que su pareja. ¿Ha hecho algún plan ya en París con Pilar Rubio y Antonella Rocuzzo.

- CHANCE: Cuéntame que proyectos hay. Sé que estás con la tercera temporada de 'Madres' y acabas de presentar un corto en San Sebastián.

- HIBA: Bueno, pues seguimos con la tercera temporada de 'Madres' que está triunfando en Amazon Prime Video y estamos muy contentos, la verdad. Presenté el corto en San Sebastián, que también se puede ver en Movistar Plus, y ahora a finales año estreno una serie en Francia también y en noviembre tengo otro rodaje allí así que tengo un fin de año movido.

- CH: Estás que no paras. ¿Cómo está siendo tu vida allí en Francia?

- HIBA: Bien, lo estoy compaginando con mi vida aquí también y la verdad es que nos estamos adaptando muy bien. París es una ciudad que conozco mucho, he pasado largas temporadas allí durante mucho tiempo y me encanta volver siempre, y estoy muy contenta de estar por allí también.

- CH: Ahora al PSG se nos ha ido bastante gente de aquí que teníamos fijos como Sergio Ramos o Messi no sé si tienes contacto con alguna de sus esposas.

- HIBA: La verdad es que no, no he tenido la ocasión y tampoco he tenido mucho tiempo.

- CH: Las wag os llamaban que decían que se llevaban muy bien de jugadores, pero no hacéis quedadas ni nada de eso.

- HIBA: De momento no, no hemos hecho ninguna.

- CH: Te veo preciosa, ¿cómo estás y cómo estás llevando este precioso embarazo?

- HIBA: Pues estoy muy bien, me encuentro muy bien y estoy llevando el embarazo bastante bien, la verdad. Sigo haciendo mi vida normal y estoy muy contenta. No me ha limitado a la hora de trabajar.

- CH: Fue una sorpresa porque nadie lo esperaba cuando te vimos en San Sebastián y además estás de bastante.

- HIBA: Bueno*

- CH: ¿No me quieres decir de cuánto?

- HIBA: No. Tampoco te voy a decir si es niño o niña. Que nazca sano, con salud, es lo único que quiero.

- CH: Y el papá me imagino que feliz, ¿no?

- HIBA: Sí, estamos todos muy felices. La familia está muy feliz y para mí es lo mejor de la vida. Achraf es muy buen padre.

- CH: El pequeño me imagino que todavía no es muy consciente de lo que se avecina.

- HIBA: Sí, es muy pequeño aunque le estoy empezando a explicar lo que se viene porque claro, él es el rey de la casa. No lo entiende mucho, pero creo que poco a poco va entendiéndolo. Le he comprado un muñequito para que vaya jugando, le dé el biberón y lo cuide.

- CH: Ahora pendiente de este embarazo, pero ¿a ti te gustaría una familia numerosa o con dos ya te plantas?

- HIBA: No lo sé, no te puedo decir ahora mismo. Tan numerosísima sé que no, pero eso no lo sé. Vamos a ver con este segundo y luego ya veremos.

- CH: ¿Puedes decir que es uno de los mejores momentos de tu vida?

- HIBA: Sí, yo creo que sí. Te mentiría si te diría lo contrario.