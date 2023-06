La hija de Zamarreño cree que ETA acabó por "gente valiente que se dejó la vida por defender sus ideas", como su padre

Recuerda en un acto al edil popular asesinado por ETA hace 25 años y llama a "aportar en favor de la construcción de convivencia colectiva"

SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS)

Naiara Zamarreño, hija de edil del PP de Rentería Manuel Zamarreño, asesinado por ETA hace 25 años, se ha mostrado convencida de que la lucha contra el terrorismo y "las numerosas muertes sin sentido" de ETA, que tanto le "quitaban el sueño" a su padre, "se acabaron", entre otras cosas, por "gente valiente como tú o tu gran amigo José Luis Caso, al que tanto apreciabas". "Os dejasteis la vida por defender vuestras ideas", ha subrayado.

Zamarreño ha realizado estas afirmaciones en el acto organizado por su familia en Rentería para recordar al que fuera concejal de este municipio guipuzcoano, en el que también han estado presentes representantes institucionales y de todos los partidos políticos como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, el diputado general de Guipúzcoa en funciones, Markel Olano, las diputadas forales Eider Mendoza, Maite Peña y Rafaela Romero, el diputado foral y secretario general del PSE de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio.

Asimismo, han acudido al acto la alcaldesa de Rentería, Aizpea Otaegi (EH Bildu), acompañada por la juntera Maddalen Iriarte, y el que exregidor de este municipio guipuzcoano por la coalición soberanista, Julen Mendoza.

También ha participado una amplia representación popular con la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, los ediles donostiarras Jorge Mota y Borja Corominas, y el juntero Mikel Lezama.

En su intervención, la hija de Zamarreño ha recordado que han pasado 25 años y "parece que fue ayer cuando insistías en que tenías que ir a por el pan. Saliste por la puerta, doblaste la esquina acompañado de Juan Mari y solo me dejaste hacer una pequeña reflexión en mi cabeza a modo de despedida", ha recordado.

"25 años después te podría contar muchas cosas, muchísimas historias personales de logros, pérdidas, hechos históricos, pero sin duda hay una que te hubiera hecho especial ilusión vivirla, y es que ETA dejó de matar en 2011 y unos años más tarde, su disolución", ha detallado.

Así, ha señalado que la lucha contra el terrorismo y "las numerosas muertes sin sentido" que tanto le "quitaban el sueño" a su padre "se acabaron", entre otras cosas, por "gente valiente como tú o tu gran amigo José Luis Caso, al que tanto apreciabas". "Os dejasteis la vida por defender vuestras ideas", ha dicho.

De este modo, ha resaltado que Zamarreño siempre fue "muy valiente, defensor de los derechos humanos ante todo" y ha destacado que podía sentarse "con cualquier persona a dialogar, independientemente de su condición política". "De hecho, lo hacías, y eso te haría una gran persona", ha añadido.

"El derecho a la vida, siendo el derecho más grande que hay, si lo vulneras, no queda nada. Y en ese contexto no entendías que un grupo minoritario pudiera decidir tú sí, tú no. Qué injusticia, decías", ha recordado, al tiempo que ha destacado que su padre empuñó "el arma más grande que hay para defenderte: la palabra".

Así, ha recordado uno de sus últimos comunicados en un pleno del Ayuntamiento en el que su voz "transmitía miedo" pero "aún y todo" continuó trabajando "por la paz y por Rentería".

"A pesar de todo no te faltaba la sonrisa, cariñoso con todo el mundo, familiar y muy amigo de los tuyos, siempre preocupado por nuestra educación, inculcando unos valores que han servido para ser las personas que somos hoy. También hemos heredado de ti ese compromiso por la sociedad, ya que allí donde hacía falta una mano, allí estabas siempre dispuesto a ayudar", ha asegurado.

Naiara Zamarreño ha definido a su padre como "cercano, curioso, luchador incansable y optimista" y ha afirmado que ese es "el espejo" en el que hoy se mira y, según ha dicho, "me encanta reconocerme". Tras manifestar que se sienten "orgullosos" del que fuera edil popular, ha apuntado que "muchas veces nos centramos y anclamos en el día de su trágica muerte y parece que cada vez que le nombramos solo podemos pensar en ese sufrimiento".

"Pero mi padre no solo fue víctima de ETA, tuvo una vida y vivimos momentos muy bonitos con él", ha añadido, para insistir en que "en esta vida se trata de seguir, seguir adelante, sin olvidar el pasado, pero con la mirada hacia el futuro".

Por otro lado, Naiara Zamarreño ha mostrado una placa de Lego junto a diferentes piezas para construir. "Podría estar horas y hacerlo yo sola, pero es más enriquecedor y humano si construimos juntos porque juntos podemos hacer grandes cosas", ha expresado.

Asimismo, ha explicado que hace unos cuantos años decidió transitar por un camino que no le está siendo fácil. "Me ha ayudado a completar un proceso personal en que la empatía, el respeto y la escucha activa han jugado un papel muy importante", ha sostenido, para remarcar que han sido "pilares fundamentales para convertirme en lo que soy hoy y también son importantes para construir una sociedad mejor de la que todos somos responsables".

"Hoy nos hemos juntado para recordar a Manuel Zamarreño, un ciudadano que fue asesinado, una persona cuyo derecho más sagrado como es la vida fue vulnerado, y eso jamás tuvo que ocurrir. Creo que eso es algo que nos une a todos los que nos encontramos hoy aquí", ha afirmado.

Por ello, ha invitado a los presentes en el acto, "al que le apetezca y así lo sienta", que pueda "aportar su granito de arena o su pieza de Lego en favor de la construcción de una convivencia colectiva". "Pensemos en el futuro y en la sociedad que queremos para nuestros hijos e hijas", ha resaltado Naiara Zamarreño, mientras que dos niños ha procedido a poner en esa placa de Lego las "primeras piedras para construir una convivencia".

CONDENA

Por otro lado, en el contexto del 25 aniversario de la muerte del edil popular Manuel Zamarreño, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, a través de sus redes sociales, ha denunciado que EH Bildu "sigue sin condenar" este atentado y, además, ha censurado que la coalición soberanista "lleva de dos al Congreso por Vizcaya a una condenada de ETA". "Bildu es socio de Sánchez, la que según el Delegado Gobierno en Madrid, hace más por los españoles", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Rentería (EH Bildu), Aizpea Otegi, también a través de las redes sociales ha asegurado que "somos un pueblo pequeño, pero el sufrimiento padecido ha sido demasiado grande" y ha explicado que han acudido al acto organizado por la familia de Manuel Zamarreño "en un intento de mostrar nuestro apoyo y aliviar el dolor". "Memoria y reparación para una convivencia verdadera y justa", ha resaltado.