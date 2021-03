Las hijas de Bertín Osborne se emocionan al recordar una 'experiencia paranormal' con su madre

MADRID, 17 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de la primera experiencia profesional en la que han trabajado las cuatro juntas, Alejandra Osborne, Eugenia Osborne, Claudia osborne y Ana Cristina Domecq se sientan en 'El Hormiguero' para presentar su colaboración con la marca Hoss Intropia.Con la complicidad y la naturalidad que les caracteriza, las hijas de Bertín Osborne, o también 'bautizadas' en el programa como 'El equipo O' reconocieron que la más mimada de la familia es Claudia, una afirmación que a la joven le llegó por sorpresa. Trabajadoras, independientes y amantes de la moda, las cuatro terminaron reconociendo que, aunque no han discutido de manera seria, sí que ha habido "peleillas entre hermanas por la ropa".Con una relación muy especial con su padre, las hijas de Bertín reconocieron que algunas de las manías de su padre: "Es maniatico del orden y la limpieza, le encanta la aspiradora y la fregona. Hay veces que desordenamos la ccasa solo para fastidiarle. En fin de año se acabó la fiesta y él se puso con la aspiradora". En cuanto a los hombres que han pasado por sus vidas, reconocieron que su padre no siempre lo ha llevado bien: "Yo nunca presenté un novio. Eastoy casda y tengo tres niños pero no le presenté a nignún novio, se lo presentó un amigo mío, le dijo 'este es el novio de tu hija', yo estaba en la otra punta" reconoció Eugenia. Por su parte Alejandra explicó: "A mí me puso detective, mi padre se preocupó por uno y esa persona me dijo, me sigue un coche. Con el paso de los años él me lo contó en un avión". Como creadora de contenidos en Instagram, Eugenia reconoció que se siente algo incómoda con que los amigos de su hijo mayor le sigan en Tik Tok: "Yo le digo a mi hijo, tus amigos son muy pequeños para verme en Tik Tok. Lo llevo, pero me da verguenza, son pequeños y mi hijo no entinde muy bien lo que hago, tiene 9 años".Como hijas de Sandra Domecq, Ana Cristina no pudo evitar emocionarse al explicar una experiencia 'paranormal' que tuvo hace pocas semanas en la que su madre intentó comunicarse con ella a través de un vídeo de su ordenador. Preocupadas por si la gente piensa que están 'piradas' por creer en este tipo de experiencias, Claudia también reconoció que le ha pedido a su madre que se comunique con ella.