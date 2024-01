El hijo de Arévalo desvela si éste estaba invitado al cumpleaños del Rey Juan Carlos

MADRID, 5 (CHANCE)

El Rey Juan Carlos I celebra hoy su 86 cumpleaños en Abu Dabi con una fiesta que tiene como temática la famosa Marbella de los años 80 y a la que asistirán numerosas amistades del monarca de distintos ámbitos profesionales. Desde amigos de toda la vida hasta familiares, pero ¿estaba invitado Paco Arévalo?

Esta misma pregunta se le ha hecho hoy al hijo del humorista en el funeral de su padre, que fallecía repentinamente el pasado miércoles a los 76 años, y nos ha confesado que "yo con reyes y monarcas no tengo mucha relación. El que la tenía era él" y explicaba que puede ser: "Pero sí, puede ser".

Y es que, como ya sabemos, el hijo nos comentaba que "han hecho paellas juntos. Yo mismamente en casa de Bertín estuve en una paella que no era el rey, pero era la infanta, su prima y tal, y luego sé que él, el rey y mi padre han sido amigos y han comido muchas veces juntos, de hecho tengo fotos en casa que están los dos, o sea que no me extrañaría a lo más mínimo".

Por otro lado, Paco desvelaba que el único pésame que ha recibido de personalidades políticas es el de Isabel Díaz Ayuso: "No, a mí la que me ha mandado es Isabel Ayuso, me mandó un escrito muy bonito al cual desde aquí se lo agradezco y en el tema político es la única persona que nos ha hecho llegar un escrito muy bonito al cual se lo agradezco de verdad, de corazón".

Por último, nos aseguraba que Bertín Osborne, a pesar de no haber podido ir al tanatorio, pasará unos días junto a él y su familia: "No, ayer estuve hablando con él, está con covid y ahora cuando se recupere en unos días va a venir a estar unos días con nosotros".