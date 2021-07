Los hijos de Lady Di, Guillermo y Harry, se reencuentran en su cumpleaños

MADRID, 1 (CHANCE)

Todo aquel que sepa la historia de Diana de Gales, por mucho que no la conociese, sabrá que si hay algo que no hubiese permitido la Princesa es la separación de sus hijos, Harry y Guillermo. Se ha hablado mucho durante estos últimos meses de la actitud de Harry y Meghan ante los medios de comunicación, de hecho se ha calificado de semejante a la que un día tuvo su madre, pero lo cierto es que ella, la gran icónica mujer, no hubiese permitido nunca un distanciamiento entre sus hijos.

Hoy se ha producido un encuentro muy esperado, y cómo no, Lady Di ha sido la encargada de que se llevase a cabo. Harry y Guillermo han inaugurado en los jardines de Kensington la estatua en honor a la Princesa de Gales. Hoy, 1 de julio, Diana hubiese cumplido 60 años y si estamos seguros de algo es que seguiría brillando igual que el primer día que dejó el anonimato.

Sus dos hijos han inaugurado una estatua de bronce en su honor en los jardines de Kensington y les hemos visto compartir este momento tan especial y emocionante para ellos acompañado de unas palabras que nos han llegado al corazón: "Hoy, en el que habría sido el 60º cumpleaños de nuestra madre, recordamos su amor, fuerza y carácter, cualidades que hacían de ella un torrente de bondad alrededor del mundo, cambiando incontables vidas de la gente".

Harry y Guillermo han presidido esta ceremonia de carácter privado sobre las dos de la tarde. Se les ha visto hablando antes de comenzar el evento, minutos más tarde, ambos se han dirigido a la estatua cubierta por una lona verde que han quitado con una sonrisa en sus rostros.

Debido a las restricciones por la Covid, el evento ha contado con la presencia de los hermanos de Diana, Charles, Jane y Sarah Spencer, los miembros del comité de la estatua, el escultor Ian Rank-Broadley, y el diseñador de jardines Pip Morrison. Eso sí, los seguidores de Lady Di han ocupado las puertas de Kensington desde la noche del miércoles para dejar fotografías, mensajes, flores y pancartas y así homenajear de nuevo a esta mujer que ha hecho historia.