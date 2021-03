Hilario López habla sobre Rocío Jurado y Rocío Carrasco

MADRID, 25 (CHANCE)

Hilario López ha estado esta tarde en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que es uno de los más íntimos amigos de Rocío Jurado, un testimonio que aporta luz y verdad a todo lo que se está hablando a raíz de hacerse público los primeros capítulos de la serie-documental de Rocío Jurado. El presentador de televisión ha hecho justicia con el nombre de su amiga y ha hablado alto y claro de lo que él mismo vivió en primera persona.

Nada que añadir a la serie de Rocío Carrasco, ya que asegura que está perfectamente tratada: "Yo creo que os van a dar un Premio Goya por la emisión", aunque no le ha gustado nada ver a la hija de su gran amiga hablar del infierno que vivió en su relación con Antonio David: "Lo estoy viviendo muy mal porque me acuerdo mucho de Rocío y de Pedro Carrasco. Rocío si estuviera aquí lo hubiera cortado todo esto, ella y Pedro".

Como no podía ser de otra manera, ha puesto a la Jurado en un pedestal y lo cierto, es donde debe de estar después de haber fallecido en el 2006 habiendo dejado el listón muy alto en todos los ámbitos: "Rocío era única y genial, cada día la añoro más. Rocío era tremenda, tenía sus tres minutos de mal genio, que en esta ocasión los sacaría".

Hilario ha confesado cómo se habló en la familia Jurado de la relación entre Rocío Carrasco y Antonio David, algo que fue un hecho del que hablaron todos los miembros de su familia: "La petición más o menos de mano, que no existió de esa manera, fue en Marbella cuando ella estaba cantando allí. Ese día Rocío Carrasco tenía al padre, a la madre, a los cuñados esperando a Rocío... iban a hablar de si esto iba en serio o no, Rocío lo tenía muy claro, no quería que su hija se casase con 18 años. Cuando vino Rocío de la actuación, entraron a la suite, se quedaron la familia para hablar".

El presentador ha asegurado que Rocío Jurado llevaba bien la relación de su hija, aunque fue tiempo más tarde cuando se enteró de las discusiones que había entre ambos: "Lo llevaba bien, lo que pasa que Rocío Jurado se dio cuenta de todos los malos entendidos en Madrid. Aparentemente yo no veía mal rollo".

De hecho, Hilario no ha querido decir qué opinión tiene sobre lo que ha contado Rocío Carrasco y ha comentado: "Si lo que hacía, lo hacía de puertas para dentro... yo... Muchos amigos y miembros de la familia se han quedado helados", además ha confirmado que si Rocío Jurado hubiese sido conocedora de esos episodios de supuestos malos tratos a su hija: "No tiene carretera para seguir detrás de quién sea"...

En cuanto a la boda de su amiga y el torero, Hilario ha explicado que: "La Jurado era una mujer famosa, con dinero, de moda, feminista total y absoluto... ella no necesitaba fama, estaba en su mejor momento cuando conoce a Ortega Cano. Él es un buen torero y una magnífica persona, discutían, tenían sus historias. Luis San cuenta que cuando estaba ya mala, se fueron a cenar un día y Ortega se fue al lavabo y aprovechó ese momento para preguntarle por cómo estaban y ella dijo que discutían, pero no que se fueran a divorciar".

Además, ha asegurado que Ortega Cano: "Se portó con ella de maravilla, había mucho amor, ella estaba muy enamorada de Ortega Cano" y también ha dejado claro el tema que siempre ha tenido el torero en la sombra: "La semana antes de caer enferma, estábamos haciendo las Antenas de Oro, tenía que venir Rocío y Ortega Cano, ese día vinieron de Miami y ella tenía alergias y no vino, solamente José. Me llamó a mi y nos pusimos a cantar los dos, a mi me perjuraron que no había bebido nada".