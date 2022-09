Hilda Siverio, paciente de cáncer de mama triple negativo: "Necesitamos investigación"

MADRID, 27 (CHANCE)

Hilda Siverio es una paciente de cáncer de mama que acumula más de 1 millón de seguidores en sus redes, principalmente TikTok e Instagram, canales desde los que ha decidido contar su historia y dar visibilidad a su enfermedad desde una actitud positiva y de aliento para las miles de pacientes que padecen triple negativo metastásico en España.

La influencer tinerfeña ha usado su poder en las redes para concienciar sobre la importancia de investigar contra el cáncer de mama: "Hace 8 años fui diagnosticada de cáncer de mama, estaba embarazada". Desde entonces, su vida cambió y tuvo que aprender a convivir su día a día con la enfermedad.

No fue hasta el año pasado cuando se le diagnosticó triple negativo con metástasis múltiple, y a partir de ese momento decidió publicar su propia historia en formato documental, para poder reclamar más investigación y crear nuevas oportunidades: "Necesitamos investigación, que esa investigación se convierta en nuevas oportunidades y que esa oportunidad, llegue a todas".

Hilda, a diferencia de las más 34.000 mujeres que padecen cáncer de mama en España (cifras de 2020 de GEICAM) no padece un cáncer de mama de lazo rosa. Ella sufre el subtipo más agresivo que existe y que, hasta la fecha, no tiene cura. Supone el 12-15 % de los cánceres de mama y son pacientes que apenas cuentan con alternativas terapéuticas más allá de la quimioterapia. De ahí que el acceso a nuevas innovaciones sea esencial para ellas. Es aún un tipo de tumor poco conocido por parte de la comunidad clínica y científica.

"Yo sé que me estoy muriendo, lo sé. Eso no hace falta que nadie me lo diga, pero es que tengo la generosidad de saber que me estoy muriendo y enseñarte que tienes otro camino. Sonreír. Vivir, reír", confiesa Hilda Siverio con una gran positividad.

El reputado oncólogo el doctor Javier Cortes, quien también participa en el vídeo, afirma que "el cáncer de mama triple negativo es más o menos un 15% de los tumores de cáncer mamá. Por tanto, al no ser tan frecuente, tiene menos investigación que sus hermanos, sus otros tipos de cáncer de mamá. Cuando hablamos de cáncer de mama triple metastásico, los oncólogos hablamos de un poquito más de control de enfermedad, un poquito más de supervivencia".

En líneas generales, el cáncer de mama metastásico es un gran desconocido. El CMTNm aún no tiene cura y solo el 12 por ciento de las pacientes diagnosticadas sobrevive a los 5 años; unos datos que reflejan lo importante y urgente que es mejorar su supervivencia y calidad de vida. Tiene aún muchas necesidades médicas sin cubrir ya que la principal opción terapéutica para este subtipo es la quimioterapia, con resultados pobres en términos de supervivencia y respuesta.