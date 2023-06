Hispasat calcula que la inversión para la constelación europea de satélites IRIS rondará los 6.000 millones

Centra su mirada en Latinoamérica y prevé realizar alguna operación entre este año y el que viene

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, ha señalado que la inversión necesaria para desarrollar la constelación europea de satélites IRIS (Infraestructura para la Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite) rondará los 6.000 millones de euros.

El objetivo de IRIS es brindar una nueva infraestructura de conectividad "segura y resiliente" a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos europeos, para lo que prestará servicios de telecomunicaciones y acceso a internet de banda ancha a través de satélites que ofrecerán cobertura en zonas en las que no haya infraestructura terrestre, bien de banda ancha fija o de telefonía móvil.

Durante su intervención en el 'XL Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)', que se celebra en Santander, Panduro ha señalado que el consorcio de empresas europeas liderado por Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES y Thales Alenia Space presentará a la Comisión Europea su oferta para la licitación de IRIS entre el 7 y el 8 de agosto.

Si bien el consejero delegado de Hispasat ha señalado que las cifras de inversión necesarias todavía no son definitivas, ha explicado que la tercera parte de la financiación del proyecto procederá de la Comisión Europea, otro tercio saldrá de "algunos países miembro" de la Unión Europea y la otra parte la aportará la "iniciativa privada".

En opinión de Panduro, este proyecto es importante para la autonomía estratégica de Europa en diversos campos y ha subrayado que programas de este tipo no deben depender solo de la iniciativa privada.

En esa línea, ha puesto como ejemplo el despliegue de la constelación Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX --empresa del magnate Elon Musk--, en los primeros compases de la guerra de Ucrania.

"Todos recordarán que Elon Musk, con su constelación Starlink, que desplegó unos meses atrás, con 3.000 o 4.000 terminales donados supuestamente a Ucrania para su defensa. A los dos meses de esa donación preguntó que quién pagaba esa factura, si el Gobierno ucraniano o el Departamento de Defensa americano. Es decir, Europa no puede dejar en manos de iniciativas privadas lo que puede ser su futura defensa", ha argumentado Panduro.

CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR

En cuanto a la posibilidad de un proceso de consolidación en el sector en el marco de esa necesidad europea de tener autonomía estratégica en diversos campos, como el del espacio, el presidente de Hispasat, Jordi Hereu, ha descartado que se vayan a producir fusiones en el corto plazo, si bien ha dejado la puerta abierta a que tengan lugar más adelante.

"Nosotros estamos implicados en un proceso europeo que requerirá de inversión y en el que no podemos no estar (en referencia al proyecto IRIS). Para nosotros es una apuesta básica y estratégica, una estricta necesidad. Este es un proceso en el que ya estamos con grandes operadores europeos. Ahora es pronto para ver si esto dará pie a procesos de fusión orgánica. No está ahora encima de la mesa. Es evidente que el roce hace el cariño. Ya veremos. Hay una intuición de que hay cosas que se deberán mover, pero no a corto plazo", ha asegurado Hereu.

Por su parte, Panduro ha señalado que se están produciendo consolidaciones horizontales y verticales en el sector, aunque ha hecho hincapié en que, en su opinión, "lo más interesante está por venir" y está ligado una posible integración de los lanzadores, fabricantes, operadores y proveedores de solcuones. "En ese escenario, sí que creo que IRIS puede ser un buen catalizador de esa consolidación", ha recalcado.

OPERACIONES EN AMÉRICA LATINA

En cuanto a la posibilidad de que Hispasat realice nuevas operaciones en Latinoamérica, el consejero delegado de la compañía ha indicado que sigen "mirando en el mercado" alguna oportunidad con el objetivo de "liderar" la provisión de servicios y de soluciones satelitales en la región.

Así, Panduro ha destacado que están "mirando diferentes alternativas" y que puede que alguna de ellas se concrete entre este año y el ejercicio que viene.

En su intervención, el presidente de Hispasat también ha destacado el potencial de Iberoamérica y de Latinoamérica para la compañía, al tiempo que ha opinado que Europa se ha olvidado de estas regiones durante años y que ahora tiene que recuperar el terreno perdido. Así, ha considerado que España debe jugar un papel importante en esa reconexión.