Hoffman (GSMA) celebra que el MWC sea "la mayor reunión de ministros" fuera de la ONU

El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, ha celebrado que la edición 2024 del Mobile World Congress (MWC) sea "la mayor reunión de ministros" del mundo si no se tienen en cuenta las sesiones de las Naciones Unidas (ONU), en una entrevista a Europa Press este viernes.

El MWC se celebrará, junto al 4 Years From Now (4YFN), entre el 26 y el 29 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y ocupará todo el espacio expositivo disponible.

Hoffman ha asegurado que el "programa ministerial será mayor que nunca" y ha justificado que todas las sesiones sean a puerta cerrada en que los representantes gubernamentales quieren "hablar libremente", porque están hablando sobre el futuro.

Ha explicado que en este espacio se comparten ideas sobre el futuro de la tecnología que no siempre se cumplen y que la voluntad es no "confundir a la gente sobre lo que puede pasar o lo que está pasando".

Ha insistido que los políticos "quieren tener un espacio seguro para poder hablar libremente", y ha pedido dejar que cada país decida qué, cómo y cuándo implementar las posibles nuevas tecnologías.

Hoffman ha explicado que hasta este viernes había más de 100.000 inscritos al congreso, aunque prevé que la asistencia final sea "probablemente de entre 95.000 y, quizás, 100.000 asistentes".

De todos modos, ha explicado que el número de inscritos aumentará en los últimos días antes del encuentro: "Al final sube muy rápido". El directivo ha destacado, además, que incluso durante el evento hay gente que se registra, especialmente "locales que deciden asistir a última hora".

Preguntado por el futuro del MWC cuando acabe la construcción del nuevo Hall Zero de Fira de Barcelona, Hoffman ha explicado que tienen dos años "para organizar dónde va cada uno y qué puede sumarse" al congreso.

El nuevo espacio está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2026 y añadirá 600.000 metros cuadrados al recinto, un 25% más que actualmente.

Ha augurado que con esta ampliación, el MWC podrá superar los datos de 2019, cuando alcanzó 109.000 asistentes sumando los visitantes del recinto Gran Via y del recinto Montjuïc, que acogía el 4YFN.

Para la edición de este año, el ceo de GSMA, ha explicado que se ha doblado el espacio dedicado al 4YFN tras recibir algunas quejas por el ruido y la falta de sitio.

En todo caso, ha asegurado que "hay mucha capacidad" de espacio físico y que depende de cómo moverse, y ha añadido que se pueden usar los espacios exteriores.

"No queremos que haya demasiada gente que esté complicando la capacidad de disfrutar de las actividades", ha añadido sobre la facilidad para moverse dentro del recinto.

Hoffman ha explicado que ha tenido "numerosas reuniones" con el presidente de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, para encontrar posibles sinergias entre los dos eventos.

Ha señalado que hay muchas empresas que participan en ambos encuentros aunque presenten productos diferentes en cada uno.