La hoja de ruta del Rey Juan Carlos en el día más importante para la Princesa Leonor. Sabemos dónde dormirá

MADRID, 31 (CHANCE)

Mucho se ha especulado con la presencia -o sonada ausencia- del Rey Juan Carlos en la celebración de la mayoría de edad de la Princesa Leonor este martes 31 de octubre. A pesar de que el Emérito no asistirá a ninguno de los actos institucionales ni estará presente en el Congreso de los Diputados cuando su nieta jure la Constitución como heredera al trono -también ha sido excluida de este momento histórico la Reina Sofía para no hacer 'distinciones' que causarían todavía más incomodidad en el seno de Casa Real- sí acudirá a la fiesta de carácter privado y familiar que tendra lugar en el Palacio Real del Pardo a última hora de la tarde.

Desmintiendo los rumores que apuntaban a que no viajaría a España al no poder asistir a la jura ante las Cortes Generales, Don Juan Carlos estará con el resto de su familia en la celebración íntima de la que, en principio, Zarzuela no tiene previsto distribuir ninguna imagen a los medios de comunicación.

También asistirán Doña Sofía, las Infantas Elena y Cristina, Froilán -que ha viajado expresamente desde Dubai para no perderse este momento tan especial-, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, que han aparcado sus compromisos para estar al lado de Leonor en su cumpleaños. No estarán ni Victoria Federica, de viaje con amigos en Perú, ni Juan Urdangarín, que trabaja en la Fórmula E y le ha sido imposible cuadrar su agenda para estar con el resto de su familia en este día histórico.

Además, asistirán a El Pardo la hermana de Don Juan Carlos, la Infanta Doña Margarita, con el doctor Carlos Zurita y sus dos hijos, María y Alfonso Zurita. Y se prevé la presencia de gran parte de los hijos de la recordada Infanta Pilar: Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando Gómez-Acebo.

El Emérito llegará este mismo martes a Madrid en un avión privao procedente de Abu Dabi -donde reside desde agosto de 2020- y una vez concluida la celebración abandonará nuestro país. Consciente de que el lugar de su alojamiento podría causar más de un quebradero de cabeza puesto que no sería bien recibido por parte de algunos sectores que se quedase en el palacio de La Zarzuela o en el de El Pardo, Don Juan Carlos pondrá rumbo a Reino Unido cuando termine la cena. En Londres hará escala y pasará la noche y, según 'Cuatro al día', será este miércoles cuando regrese a Emiratos Árabes.