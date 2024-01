Holzmann (Banco de Austria) avisa de que no debe apostarse "en absoluto" por recortes de tipos en 2024

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los datos macroeconómicos y las amenazas geopolíticas que pesan al alza sobre la inflación podrían desembocar en que el Banco Central Europeo (BCE) deje los tipos de interés sin cambios este año, según ha advertido este lunes desde Davos el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Nacional de Austria, Robert Holzmann.

"La amenaza geopolítica ha aumentado porque lo que hemos visto hasta ahora por parte de los hutíes, y creo que no es el final, podría ser el comienzo de algo mucho más amplio que tendrá un impacto en el Canal de Suez y aumentará los precios allí", ha afirmado Holzmann, que ha añadido, en consecuencia, que "no se debería apostar en absoluto por una bajada de tipos en 2024".

Asimismo, ha coincidido con el miembro del BCE, Philip Lane, que ha asegurado en una entrevista al diario 'Corriere della Sera' que "es demasiado pronto" para hablar de recortes, o con el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, que ha indicado que todavía es prematuro abordar el asunto y ha abogado por esperar al verano.

"Una vez fijada esa fecha, se desencadenaría inmediatamente una dinámica que no podemos controlar. Y con todo el conocimiento que tenemos actualmente, no sería honesto hacerlo porque no sabemos cómo evolucionará la inflación", ha explicado Holzmann.

Las opiniones del austríaco, que es conocido por su tono 'hawkish' (restrictivo) en política monetaria, contrastan con las previsiones de los mercados, que anticipan revisiones de la tasa de referencia hasta en abril.

Por otra parte, el gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, indicó el pasado martes que no era necesario esperar hasta mayo para "tomar decisiones" al no haber signos de inflación de segunda ronda del lado de los salarios.

"La decisión de mantener estables por el momento los tipos nominales es apropiada y decidiremos cuándo bajarlos más pronto de lo que pensábamos hasta hace poco", subrayó entonces el luso.