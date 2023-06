Un hombre se enfrenta a 27 años de cárcel por el atropello mortal del vigilante de un campo de cáñamo al que fue a robar

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre se enfrenta a 27 años de cárcel por asesinar presuntamente en 2019 al vigilante de un campo de cáñamo de la localidad valenciana de Llíria al que entró a robar al arrollarlo con su coche cuando trataba de huir tras ser sorprendido. Los otros tres jóvenes que le acompañaban afrontan cinco años de prisión por un delito de robo con violencia en el juicio con jurado popular que se ha iniciado este miércoles en la Audiencia de Valencia.

Los hechos sucedieron la tarde del 27 de agosto de 2019 cuando los procesados habrían ido al campo en dos coches y, según el escrito provisional de Fiscalía, se apropiaron de plantas valoradas en 2.310 euros. No obstante, el vigilante del campo --de 44 años y con tres hijos-- les sorprendió y se interpuso en el paso para impedir su huida. Entonces, fue golpeado por el primer vehículo y, a continuación, el segundo coche arrolló al vigilante, que falleció tras ser atropellado, y dejó su cuerpo atrapado bajo el automóvil para escapar todos en el otro coche.

Por estos hechos, Fiscalía solicita inicialmente 22 años de cárcel por el delito de asesinato para el conductor que lo arrolló y cinco años de cárcel para los cuatro procesados por el delito de robo con violencia. "No fue un accidente de tráfico sino un atropello voluntario. El segundo vehículo pudo haber evitado esa situación pero no lo hizo y le pasó por encima", ha señalado en su alegato inicial.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la mujer y a sus hijos, pide para los dos conductores 24 años de cárcel por un delito de asesinato. Además, reclama para los cuatro procesado cinco años de cárcel por los delitos de robo con violencia, tres años y seis meses por abandono del lugar del accidente y otros 10 meses por simulación de delito ya que mantiene que los procesados se habrían personado a las 22.00 horas de ese día en una comisaría para denunciar falsamente unos hechos e intentar encubrir su acción.

Así, ha señalado que los acusados, al darse cuenta de que el camino por el que huyeron tras ser descubiertos por el vigilante de la plantación --que se pensaban que era de marihuana cuando era de cáñamo legal--no tenía salida tuvieron dos opciones: "parar los coches y salir huyendo por los huertos adyacentes y la que eligieron, la de atropellar al trabajador".

"ABANDONADO A SU SUERTE"

Al respecto, ha explicado que pide la pena de asesinato para los dos conductores porque "si el primero no lo hubiera golpeado, el segundo no lo habría aplastado como lo hizo". Así, el golpe del primer turismo lo lanzó a la valla del huerto y cayó al suelo y el segundo turismo "intentó pasar por encima, pero no lo consigue y lo deja debajo del vehículo a su suerte. Ni siquiera intentaron ayudarlo y se fueron en el otro coche".

Por contra, el abogado defensor de los dos acusados de asesinato --de 19 y 21 años en el momento de los hechos-- mantiene que fue "un trágico accidente" y niega que hubiera intencionalidad para acabar con la vida del trabajador. Por ello, solicita la libre absolución o alternativamente que los hechos sean considerados homicidio imprudente con un año de cárcel.

Por último, el letrado de los otros dos acusados coincide en que todo fue un accidente, afirma que entraron a la plantación para adquirir las plantas porque son consumidores y niega también el resto de delitos, por lo que reclama también la libre absolución. Los cuatro procesados declararán al final del juicio.