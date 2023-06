Un hombre se enfrenta a un año y medio de cárcel por distribución de pornografía infantil en Palma

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes la vista previa (13.30 horas) al juicio contra un hombre acusado de distribuir pornografía infantil.

Según relata el fiscal en su escrito, el acusado, en marzo de 2019 y hasta febrero de 2021, utilizó las cuentas y perfiles de otras personas para intercambiar, con otros usuarios, al menos, 35 archivos de imagen y vídeo de contenido sexual en los que aparecían menores de edad.

A través de varios informes del National Center for Missing and Exploited Children se tuvo conocimiento de que a través de los perfiles mencionados anteriormente, el individuo enviaba a otras personas archivos con contenido sexual infantil, logrando identificar al imputado como el titular de los perfiles y autor de los envíos.

En concreto, se le descubrió a través del teléfono asociado al perfil, el nombre de usuario y el lugar de conexión de los mismos, ubicado en una calle de Palma, donde residía el hombre.

Sobre las 10.45 horas del 26 de mayo de 2021 se practicó la entrada y registro en la vivienda, encontrando en su habitación tarjetas de memoria, hojas con anotaciones, un teléfono con una aplicación abierta y otro en el que tenía guardado 16 archivos de vídeos con menores realizando conductas sexuales, entre otros objetos.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil y pide para él un año y seis meses de cárcel, la medida de libertad vigilada durante cinco años y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve contacto con menores por un tiempo de seis años y medio.

El Ministerio Público adelanta que no se opone a la suspensión de la pena de cárcel, condicionada a que no delinca durante un tiempo de tres años y medio y a que se someta a un programa de educación sexual, igualdad y no discriminación.