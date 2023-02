Un hombre reconoce que mató a otro que mantenía una relación con su expareja en Valencia: "Me llené de ira"

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Un hombre acusado de asesinar a otro el 25 de septiembre de 2021 en la puerta de un bingo de València ha reconocido los hechos y ha asegurado que actuó así porque se "llenó de ira", aunque ha puntualizado que se arrepiente de lo ocurrido. La víctima mantenía una relación sentimental en esos momentos con la expareja del acusado.

El juicio contra este hombre ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Valencia, ante un jurado popular. La Fiscalía pide para el acusado una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato mientras que la acusación particular eleva los años a 25. La defensa, por su parte, pide que se condene a su representado a siete años de cárcel por un delito de homicidio con las circunstancias atenuantes de confesión y arrebato.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2021, sobre las 12.50 horas, en la puerta de un bingo ubicado en la Avenida Peset Aleixandre de València.

El acusado ha explicado que dos semanas antes mantuvo una discusión con la víctima y ésta se empezó a burlar de él por un asunto relacionado con la hipoteca. "Empezó a decirme cosas y me dijo que se estaba tirando a mi mujer. Luego me dio un puñetazo y me tiró al suelo. Le pregunté por qué me agredía y no pude defenderme", ha explicado.

Tras ello, el 25 de septiembre se volvió a encontrar con él --según su versión, desconocía que la víctima estuviera ese día en el bingo--, lo miró y se llenó de "ira y de rabia". "Él era la pareja de mi exmujer, con la que yo vivía y teníamos un niño de cinco años en común, y desde que estaba con él, hacía dos años, yo no podía ver a mí hijo ni hablar con él", ha expuesto.

Así, en un momento determinado, se abalanzó sobre él y tuvieron una pelea, según ha explicado. Llevaba una navaja puesto que la había estado utilizando para pelar un cableado, la sacó y le dio una "puñalada". "Forcejeamos, me quitó la navaja y también me dio dos navajazos. No me acuerdo dónde le dí", ha explicado.

"Los dos estábamos malheridos y sangrábamos demasiado. Lo siento mucho, estoy muy arrepentido porque no quería que esto sucediera así. Tengo familia y tengo hijos", ha afirmado, al tiempo que ha agregado: "Fueron varios minutos. Pasó todo muy rápido".

"ESTOY DERRUMBADO"

El acusado se enteró de la muerte de la víctima dos días después: "Lo siento y pido perdón a su familia. Estoy derrumbado y mi vida se ha acabado. Mis hijos están creciendo sin mí y estoy muy arrepentido porque no quería que esto sucediera así", ha insistido.

"Si pudiera retroceder en el tiempo --ha añadido-- no lo volvería a hacer. Soy una persona tranquila y nada violenta. No tengo problemas con nadie y nunca he agredido a una persona así", ha apostillado.

Un testigo que vio los hechos ha explicado que ese día observó a dos personas de color peleándose en la puerta del bingo, que se perseguían y también detectó varias "manchas de sangre". "Fue cosa de dos minutos", ha expuesto.

Por su parte, otra testigo ha afirmado que grabó la agresión cuando iba en el coche: "Había dos personas morenas en mitad de la avenida moviéndose. Una estaba clavando algo a otra porque estaba sangrando y defendiéndose. Las dos tenían sangre", ha descrito.