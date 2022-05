Homs defiende ante la jueza la legalidad de una subvención directa a una fundación afín a CDC

Pedirá archivar el caso y critica que Fiscalía se dedique a "perseguir a independentistas"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El exconseller de la Generalitat Francesc Homs ha declarado este viernes investigado por presuntas irregularidades en tres expedientes de contratos y subvenciones de 2012 --cuando era secretario general de Presidencia--, y ha defendido la legalidad de una subvención directa a la fundación Catdem, afín a CDC, han explicado fuentes presentes en la declaración.

Homs ha declarado como investigado en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, que investiga la causa por presunto desvío de fondos para supuestamente financiar el proceso independentista.

El primer expediente en cuestión adjudicó una subvención directa de 7.400 euros a la fundación Catdem, y Homs ha explicado en declaraciones a los periodistas que esta subvención estaba publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) desde 2013.

Ha defendido que la concesión de la subvención era legal y que se adjudicó de manera directa "porque respondía a unas actividades que solo podía hacer Catdem".

La Fiscalía también ve indicios de delito en dos contratos menores, de 17.500 y 17.000 euros, para desplazamientos y alojamientos en viajes de la Generalitat, respectivamente.

Homs ha defendido ante la jueza que se adjudicaron como contratos menores en virtud de un acuerdo marco en el que ya se había hecho antes el procedimiento de concurrencia pública.

El tercer expediente en la causa sirvió para encargar a un despacho de abogados un informe de dinamización económica en la Zona Franca de Barcelona: en un apartado, este informe planteaba una supuesta independencia fiscal, y la Fiscalía reprocha que no tenían competencias para estudiar estos asuntos.

En esta causa hay una docena de investigados y la jueza instructora ya había archivado el caso para Homs, pero la Fiscalía recurrió esta decisión y la Audiencia de Barcelona ordenó investigarlo.

Ahora, Homs prevé pedir de nuevo el archivo del caso y confía en que la jueza volverá a hacerlo porque "desde un punto de vista legal no tiene discusión, todo son apreciaciones de tipo político".

"PERSEGUIR A INDEPENDENTISTAS"

"No estoy aquí, en sede penal, para dar explicaciones a la Fiscalía de si me parece lógica una decisión o no, lo que se tiene que valorar es si una decisión es legal o no", ha criticado Homs durante las declaraciones a los periodistas.

Ha reprochado que la fiscal le haya preguntado por la lógica de decisiones políticas, y ha lamentado: "Mientras el Rey de España emérito se pasea bien tranquilo porque la Fiscalía lo ha archivado todo, a otros la Fiscalía nos tiene el dedo metido en el ojo".

Se ha mostrado absolutamente tranquilo, textualmente, porque cree que los argumentos legales están de su parte, y ha reiterado que la Fiscalía "emplea esfuerzos en perseguir a independentistas y se relaja a más no poder cuando se trata del Rey emérito".