La hostelería en Galicia podrá abrir solo terrazas en 17 municipios y mesas de cuatro personas

El Sergas hará un cribado al personal de la hostelería en Ourense para una "vuelta segura" a la actividad

SANTIAGO DE COMPOSTELA / OURENSE, 4 (EUROPA PRESS)

Las medidas de alivio para la hostelería decretadas por la Xunta, que han entrado en vigor este viernes, mantienen a 17 municipios con máximas restricciones, es decir, en ellos solo se podrán abrir terrazas para servir consumiciones y con un horario reducido, hasta las 17,00 horas. El servicio para llevar se mantiene hasta las 23 horas, no obstante.

En estos 17 municipios --computados los 16 ya decididos en el comité clínico del martes y el de Boiro, que se suma a este nivel de restricciones este sábado-- las reuniones solo se permitirán entre cuatro personas, sean o no convivientes, y tanto en el ámbito público como privado.

El toque de queda en Galicia se mantiene en la franja horaria marco del estado de alarma, es decir, entre las 6 y las 23 horas.

Además de estos 17 ayuntamientos con máximas restricciones, otros 24 tienen limitaciones de aforo bastante estrictas y un horario para la hostelería de atención en los locales también hasta las 17,00 horas. En estos municipios también está en cuatro personas el límite de reunión, sean o no convivientes.

En los otros diez ayuntamientos con medidas medias de restricción (estos tres grupos mencionados a su vez están cerrados perimetralmente, ya sea de forma individual o por almendras), la capacidad de aforo es más amplia y el horario se sitúa hasta las 23 horas.

GRUPO DE MÁXIMAS RESTRICCIONES

Grupo de ayuntamientos con máximas restricciones de reuniones (en hostelería y ámbito privado): Pontevedra y sus ayuntamientos perimetrales de Poio y Marín; la almendra O Grove-Sanxenxo; la almendra Carballo-A Laracha; y de forma individual Tui, Ponteareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, Porriño, Cambados, y As Pontes (que entra como nuevo ayuntamiento de máximas restricciones, también en movilidad, tras los últimos datos) y Boiro (que se suma desde este sábado).

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

Responden a una situación epidemiológica de una incidencia igual o superior a 250 si tienen más de 10.000 habitantes.

En estos ayuntamientos está permitido: terrazas al 50 por ciento y hasta las 17,00 horas. Agrupación máxima de cuatro personas, sean convivientes o no. No se puede salir de los perímetros individuales o de las almendras.

SEGUNDO GRUPO, NIVEL MEDIO-ALTO

El segundo grupo está compuesto por los siguientes ayuntamientos o grupos: Ferrol (en la que se deshace la almendra con Fene y Neda, que pasan al nivel básico de medidas); la almendra Vigo-Mos-Nigrán-Gondomar; la almendra Vilagarcía-Vilanova; y los ayuntamientos, de forma individual, de Lugo y Cangas.

También forman parte: la almendra de Coristanco-Cabana-Malpica-Ponteceso; la almendra Meis, Meaño y Ribadumia; la almendra de Cee-Dumbría-Muxía; y los ayuntamientos, de menos de 10.000 habitantes A Guarda (que entró en restricciones de movilidad ahora con la decisión de este último comité clínico), Vimianzo, Ribadavia, Xinzo y Vilaboa.

Para todos ellos, se ha tenido en cuenta que tengan una incidencia aproximada de entre 150 y 250 a 14 días --si son de más de 10.000 habitantes-- o más de 250, si tienen menos de 10.000 habitantes. De este grupo salen Oroso, Neda y Fene a partir de este sábado, tras las decisiones del subcomité clínico de este viernes.

Medidas para este grupo de municipios: apertura de la hostelería 30 por ciento de aforo en interior y 50 por ciento en exterior. Hasta las 17,00 horas. Agrupación máxima de 4 personas convivientes o no convivientes. No se puede salir de los perímetros individuales o de las almendras.

GRUPO TRES, RESTRICCIÓN MEDIA

En tercer grupo, de restricciones medias, se encuentran los siguientes ayuntamientos: la almendra de A Coruña-Arteixo-Cambre-Culleredo (se sale Oleiros, que pasa al nivel básico a partir de este sábado); y los ayuntamientos, de forma individual, de Laxe, Silleda, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro y Cerdedo-Cotobade.

En este caso, se ha tenido en cuenta que la incidencia a 14 días esté entre 100 y 150, para los de más de 10.000 habitantes, y entre 150 y 250 en los de menos de 10.000 habitantes. De este grupo se desprenden de restricciones, para adoptar las del nivel básico, los municipios de Oleiros y Burela.

Medidas aprobadas para esta fase: apertura de la hostelería al 40 por ciento en el interior y 50 por ciento en el exterior. Hasta las 23 horas y con una agrupación máxima de seis personas, sean o no convivientes. No se puede salir de los perímetros individuales o de las almendras.

GRUPO CUATRO, NIVEL DE RESTRICCIÓN BÁSICA

En este último nivel se encuentran todos aquellos ayuntamientos que no tienen medidas especiales aplicadas en toda la geografía gallega, es decir, en todos los municipios excepto en 51.

Tras la reunión del comité clínico de este martes (cuyas decisiones entraron en vigor este viernes) y las decisiones del subcomité clínico de este viernes (que entran en vigor el sábado), han visto aliviadas sus restricciones las antiguas almendras de Santiago-Teo-Ames y de Ourense-Barbadás-Pereiro de Aguiar y los ayuntamientos de A Estrada y Ares. A ellos, hay que sumar Neda, Fene, Burela, Oleiros, Lalín y Oroso (a partir de este sábado).

Para estos municipios se ha tenido en cuenta que la incidencia esté por debajo de 100, en casos de municipios de más de 100.000 habitantes y de 150, en los de menos.

Los parámetros de apertura son: aforo del 50 por ciento en la hostelería en el interior y el 75 por ciento en el exterior. Hasta las 23 horas y con un máximo de seis personas, convivientes o no. En todo estos municipios, así como en el resto no mencionados hasta los 313 que hay en Galicia, no existen limitaciones de movilidad, salvo que durante el puente no se puede salir de la Comunidad y no se puede ir a otro municipio que esté cerrado perimetralmente.

CRIBADO EN OURENSE

Precisamente, a lo largo de los próximos días ser hará un cribado del personal de hostelería en Ourense par una "vuelta segura a la actividad", según ha informado la Dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco.

Así, en la mañana de este viernes se ha contactado con dos asociaciones con presencia en la provincia para que, a su vez, difundan entre el colectivo esta acción. Así, aprovechando el reinicio a la actividad, podrán participar, de forma voluntario, en este cribado que se hará con pruebas PCR.

Según han informado las mismas fuentes, está abierto a todos los trabajadores del sector que lo deseen, sin límite de tiempo.

Por otro lado, el Diario Oficial de Galicia (DOG) también recoge una modificación de las ayudas a la hostelería por los cierres decretados, de forma que además de computar las semanas completas incluso esta semana, aunque sea solo una fracción, si el establecimiento ha estado afectado en las últimas semanas.