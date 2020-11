La hostelería y plataformas digitales piden que la recogida y entrega a domicilo sea esencial en toda España

Recuerdan que Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que han cerrado la hostelería, mantienen el 'delivery' y el 'take away'

Hostelería de España, Marcas de Restauración y Adigital, patronal de las plataformas digitales, han pedido a las comunidades autónomas que apliquen "medidas coordinadas y proporcionadas" para la hostelería y que mantengan los servicios de restauración de recogida y entrega a domicilio como esenciales, sin excepción en toda España.

En concreto, las organizaciones firmantes han emitido este comunicado tras la disparidad de criterios entre regiones que está causando un "grave perjuicio" tanto a bares y restaurantes como a la actividad del reparto a domicilio.

El sector pide reconsiderar las limitaciones y valorar la ampliación del horario de reparto a domicilio hasta las 12 horas de la noche, de manera homogénea en todo el territorio nacional, salvando así la franja de la cena, ya que la mayoría de pedidos de comida a domicilio se produce durante la misma (aproximadamente 35% de los pedidos se realiza entre las 21.00 y las 00.00 horas).

Por otro lado, también demandan que las normas que se adopten contemplen y aclaren el horario máximo para la aceptación de pedidos, fijándose en las 12 de la noche, permitiendo la realización de los últimos pedidos, así como la movilidad de los profesionales de reparto hasta la una de la mañana para realizar las últimas entregas y volver a su domicilio.

DIFERENCIA DE CRITERIOS EN LAS CC.AA.

El sector ha recordado que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el segundo estado de alarma se le supone el objetivo de habilitar a las comunidades autónomas para disponer normas que limiten la movilidad de las personas.

Sin embargo, el sector no entiende que estas limitaciones supongan, de "manera automática", la limitación de otras actividades económicas o laborales no especificadas y critican la "falta de homogeneidad" en los criterios para establecer la restricción de la entrega y del reparto de comida a domicilio dependiendo de cada región genera además de una "gran inseguridad jurídica".

Además, ha recordado que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 22 de octubre, que aprobó el plan 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del Covid-19', se precisaba que la restauración podía "dar servicio de recogida en local, envío a domicilio o recogida en vehículo en todos los niveles de alerta".

En el comunicado, subrayan que durante el primer estado de alarma en marzo, en el que los establecimientos de hostelería debían permanecer cerrados, la entrega a domicilio fue reconocida como una "actividad esencial" durante toda la pandemia. "Ni siquiera durante el parón de la Semana Santa, en el que la mayoría de las actividades económicas se vieron abocadas a suspender su actividad, se limitó la posibilidad a los restaurantes de hacer reparto a domicilio", han señalado.

Además, reiteran que durante la fase 0 de la desescalada, se permitió también el servicio de recogida por cliente para consumo en domicilio sin restricción horaria para minimizar el contacto y los desplazamientos.

PIDEN UN PLAN DE APOYO CON AYUDAS ECONÓMICAS

La hostelería y las plataformas digitales han reconocido que la restauración encara esta segunda ola "muy afectada" y ha resaltado que el sostenimiento de la actividad en las condiciones que se plantean solo se entiende si las nuevas medidas vienen acompañadas de un plan de apoyo dotado económicamente.

El sector ha señalado que los canales de venta como el 'delivery', 'take away' y 'drive thru' son complementarios, pero en el que se han hecho esfuerzos por la transformación digital para incorporar estos sistemas en el servicio y "no se entendería que ahora no se mantuvieran".

De esta forma, reiteran que países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido han anunciado medidas severas que incluyen el cierre de la hostelería y los confinamientos de la población y todos, de manerageneral, pero han exceptuado el reparto de comida de las restricciones.

"Rogamos que se tenga en cuenta el impacto en el sector de la restauración, así como en los repartidores y consumidores finales", señalan en el comunicado conjunto.

La hostelería y las plataformas digitales instan a que se revisen las medidas que en la actualidad mantienen cerrados bares y restaurantes dado que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el pasado 29 de octubre, queda evidenciado que en bares y restaurantes se ha producido menos del 3,1% del total de casos acumulados de Covid-19 detectados en España desde mayo. Esa cifra se reduce hasta el 0,7% durante la última semana.

De esta forma, recuerdan que las plataformas y restaurantes cuentan con protocolos para una entrega y reparto seguros que siguen las recomendaciones establecidas por el Gobierno y van más allá en el diseño de los procesos de entrega a domicilio sin contacto, garantizando la seguridad y protección del personal de restaurantes, repartidores y consumidores.