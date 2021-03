Hosteleros consideran "insuficientes" las ayudas del Gobierno y piden corregirlas para salvar a más empresas

Presentadas más de 2.000 reclamaciones contra el Gobierno tras el cierre de 100.000 bares y restaurantes en un año

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los hosteleros han calificado de "insuficiente" el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para sectores afectados aprobado por el Gobierno la semana pasada y consideran que hay "corregirlo" para tratar de salvar el mayor número empresas, tras haber cerrado ya cerca de 100.000 bares y restaurantes por la crisis del coronavirus.

El vídeo del día Desarticulado un falso centro de seguridad privada en Madrid

"Bienvenidas sean estas ayudas tan reclamadas y esperadas. Es una alegría que el Gobierno haya resuelto todas las pegas que nos ha puesto en estos meses, pero vemos claramente que van a ser insuficientes, por lo que hay que corregir ese decreto. No puede ser que las empresas que no están al día con la Administración sean excluidas, porque son las que más lo necesitan y no pueden reclamar estas ayudas tan necesarias. Vamos a estudiar bien las necesidades que tienen las empresas, porque hay más de 100 subsectores afectados", ha señalado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

De esta forma, el directivo ha urgido a las comunidades autónomas a que empiecen a distribuir estas ayudas de forma "rápida y urgente". "Son ayudas para hace meses, para anteayer, y son muy necesarias para que este tejido productivo no sufra más y que las empresas vivas, que puedan subsistir, reciban rápidamente esas ayudas", ha advertido.

El tiempo de hoy

"Es evidente que esos 70.000 millones de euros que hemos dejado de ingresar ha provocado un daño económico muy grave, unas graves cornadas. Todas las empresas de hostelería y turismo están muy dañadas económicamente, las grandes, las medianas y las pequeñas. Creemos que estas ayudas deben ser proporcionales al tamaño de las empresas y al daño sufrido. Esperamos que lleguen cuanto antes, porque hay empresas que siguen vivas y son viables si se las ayuda", ha subrayado.

Los hosteleros han denunciado este martes en un acto los doce meses que llevan encontrándose con el 'muro' de las Administraciones. Un muro que se ha formado con las reclamaciones acumuladas hasta el momento por bares y restaurantes, y que de manera simbólica se presentarán ante el Tribunal Supremo.

"100.000 empresas han bajado la persiana de forma definitiva y no van a poder recibir estas ayudas, porque lamentamblemente se encuentran muertos como empresas, pero tienen esa vía justa y necesaria de reclamar al Estado ese daño patrimonial que les ha impedido estar vivos", ha señalado Yzuel, que ha denunciado la "demonización" que ha sufrido el sector en este "malísimo aniversario".

Por otro lado, Yzuel ha avanzado que actualmente hay alrededor de 2.000 reclamaciones de bares y restaurantes. "Entiendo que las empresas deben exigir y reclamar al Estado el daño que se les ha ejercido. Hay un plazo hasta junio y creo que habrá miles y miles de demandas, que será lo normal", ha indicado sobre las demandas colectivas que están presentando por los daños ocasionados por los cierres tras decretarse el primer estado de alarma.