Hosteleros madrileños prevén una facturación extra de 15 millones por el cierre perimetral de Semana Santa

Un total 7.000 negocios han cerrado en Madrid a causa de la pandemia

Hostelería Madrid prevé un aumento del 20% en el consumo en la región con una facturación extra de 15 millones de euros por las medidas de restricción a la movilidad aprobadas para el puente de San José y Semana Santa.

Este incremento supondrá unos ingresos totales de 87 millones de euros en el conjunto de la hostelería de la Comunidad de Madrid en Semana Santa con el cierre perimetral, según han indicado desde la organización en un comunicado.

De esta forma, han considerado que se repetiría la experiencia "positiva" que supuso para el sector el cierre en los puentes anteriores como el de la Constitución o el de la Almudena, que generaron un incremento del 10% de la facturación de los locales y una inyección de 60 millones de euros de facturación global de todo el conjunto de la hostelería de la Comunidad.

"Las restricciones de movilidad suponen que el consumo de los madrileños se haga en la hostelería y el ocio de Madrid, lo que repercutirá de una manera positiva en el mantenimiento del empleo y la viabilidad de los locales", han destacado.

Por otro lado, han señalado que la hostelería madrileña, como otros sectores, no ha podido "salir indemne" del primer año de pandemia en la región. A pesar de "gozar de muy buena salud y ser un sector estratégico en la región", han indicado que no ha podido superar este primer año sin sufrir importantes pérdidas que han reestructurado el sector hostelero en la Comunidad de Madrid.

CIERRE DEL 20% DE LOS LOCALES

En concreto, han informado de que uno de cada cinco locales de hostelería ha cerrado, un 20% de los locales (7.000 negocios). Además, solo trabaja uno de cada dos trabajadores que lo hacía antes de la pandemia: 110.000 trabajadores de 195.000 trabajadores pre-Covid.

En la región, han perdido el empleo un 18% de los trabajadores en la en hostelería, lo que supone 35.000 empleados y uno de cada tres trabajadores que están en ERTE son de hostelería, un total de 50.000. A ello se añade que los locales abiertos facturaron en 2020 un 50% de la facturación de antes de la pandemia.

A pesar de la destrucción del 18% del empleo de la hostelería en la Comunidad de Madrid, han subrayado que la caída media es inferior a la nacional, que se sitúa en el 23%.

"La mayor destrucción de empleo sufrida en otras comunidades como Cataluña o Andalucía, antes líderes de empleo en la hostelería, han convertido a la Comunidad de Madrid en la región que más empleo genera en la hostelería a nivel nacional, según los últimos datos del Ministerio de Empleo relativos al mes de febrero", han asegurado.

Hostelería Madrid ha estimado que, de los 161.000 empleos que se mantienen en la hostelería madrileña en la actualidad, "11.000 empleos se han salvado gracias a las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid hacia el sector".

Los hosteleros han afirmado que las terrazas de veladores están jugando un papel fundamental en esta pandemia, ya que han servido para canalizar el consumo en el exterior de los locales. Sin embargo, han resaltado que solo un 36,7% de los locales madrileños dispone de terraza de veladores, unos 7.000 locales, frente a los 19.300 locales existentes en Madrid.

"Estas cifras son aun peores en el distrito Centro de Madrid, donde están cerrados uno de cada tres locales y no se han concedido nuevas autorizaciones de terrazas por parte de Ayuntamiento de Madrid, disponiendo de terrazas únicamente 650 locales de los 3.000 existentes, lo que supone un 21,67%", han apostillado.

AYUDAS A LA HOSTELERÍA

En este contexto, han precisado que el 80% de las empresas de hostelería de la Comunidad de Madrid aguantan abiertas, aunque con una facturación del 56% del contexto pre-Covid, según el último informe de Fedishoreca relativo al mes de febrero de 2021.

"Su situación de solvencia es extremadamente delicada tras un año de pandemia y no se prevé que las ayudas aprobadas lleguen a las empresas hasta, al menos, este verano", han criticado. A ello han añadido que hasta mayo no estarán disponibles los fondos y la gestión de las ayudas para su reparto no durarán menos de tres meses, por lo que su distribución no se hará efectiva hasta el mes de septiembre.

"Desde Hostelería Madrid creemos que el sector no recuperará su buena salud hasta que no se recupere el consumo y el turismo, y estos se recuperarán progresivamente a partir del mes de octubre de 2021, para que la recuperación efectiva sea en la primavera de 2022", han sostenido.

El director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, ha manifestado que la pandemia ha supuesto "un tsunami" para el sector de hostelería madrileña que va a salir "reestructurado" de esta situación.

"Particularmente nos preocupan que los niveles de consumo no vuelvan a ser los mismos que antes del Covid por el efecto de la consolidación del teletrabajo, que además ha generado un éxodo de trabajadores que han regresado a sus provincias de origen y ya no residen ni consumen en Madrid", ha apostillado.