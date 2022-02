Los hosteleros trasladan a Maroto su preocupación por la devolución de 2.500 millones de las ayudas

La ministra recuerda que se destinarán 15 millones al fomento deEspaña como destino gastronómico

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Hostelería de España ha trasladado a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, durante la celebración de su comité ejecutivo, su "preocupación" por la devolución de 2.500 millones de euros por parte de las comunidades autónomas al Gobierno central, pertenecientes a la partida de 7.000 millones de euros de ayudas para bares, restaurantes y autónomos que han quedado sin repartir.

En concreto, la patronal ha recordado a Maroto que hace ya dos meses que reclamó al Ejecutivo de Sánchez una ampliación del plazo para solicitar ayudas hasta junio de 2022 y un cambio en los criterios de solicitud con normas más sencillas que permitan agilizar trámites y sirvan de verdadera compensación por las consecuencias económicas que está dejando la pandemia.

En este sentido, en la reunión se ha abordado el caso de los hosteleros aragoneses, que han firmado recientemente un acuerdo con el Gobierno de Aragón que puede servir de referente para replicarse en otras regiones.

En este acuerdo se solicita al Gobierno de España que los créditos no comprometidos en el ejercicio 2021 correspondientes al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, sean nuevamentetransferidos a las regiones, de acuerdo con su inejecución, para llevar a cabo una nueva convocatoria que deberá ser resuelta antes de mediados de 2022.

Y, a su vez, esta nueva convocatoria incorporaría unos criterios (no requerir la inexistencia de pérdidas en 2019, reducir los porcentajes de caída, incrementar ligeramente las cuantías mínimas y máximas, etc...) que permitirián que los fondos llegaran íntegramente a las empresas y profesionales que no hayan podido recuperar en el ejercicio 2021 losvolúmenes de facturación del año 2019, posibilitando así una recuperación "justa y equitativa".

Por otro lado, durante el encuentro la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y Hostelería de España han situado a la gastronomía española como protagonista en el recuperación del sector.

De esta forma, tanto la patronal hostelera como Maroto han coincidido en destacar la importancia de la gastronomía en el turismo del país, otorgándole cada vez un necesario mayor protagonismo.

La titular de Industria ha explicado en la reunión que los fondos europeos ayudarán al desarrollo de un plan de turismo que tendrá como una de las protagonistas a la gastronomía española. "La gastronomía es cultura, son nuestras raíces y también, por tanto, un reclamo turístico".

De esta forma, el plan de Turismo supondrá una inversión de más de 65 millones de euros, 50 millones de euros se destinarán a planes de sostenibilidad y 15 millones de euros desarrollarán la parte de experiencias para promocionar España como destino gastronómico.

Este plan buscará la colaboración de Hostelería de España, Saborea España y los clubes de producto que se están desarrollando por todo el país. "Muchos hosteleros y turistas se van a beneficiar de este plan", ha asegurado Maroto.

Respecto a la digitalización, se trata de un reto fundamental para hacer avanzar al sector hostelero y adaptarlo a las nuevas oportunidades que el entorno digital genera para aumentar su eficiencia y capacidad transformadora.