Hosteleros valoran positivamente las ayudas, pero seguirán presentando reclamaciones contra la Administración

Presentadas más de 400 demandas hasta la fecha

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La plataforma 'hosteleríadetodos.org' ha valorado "positivamente" el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros aprobado la pasada semana por el Gobierno, pero han advertido de que seguirá presentando sus demandas contra las administraciones públicas solicitando las indemnizaciones por los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la aplicación de los distintos estados de alarma.

El vídeo del día ¿Cómo ha cambiado la vida un año después de la pandemia?

En concreto, la plataforma ha reiterado en un comunicado que la batería de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "llegan tarde" y han advertido de que no todo el sector va a poder beneficiarse de ellas.

Sin embargo, han reconocido que merece una "valoración favorable" el que el importe de las ayudas se realice en función de la facturación, criterio defendido por los asesores jurídicos de 'hosteleríadetodos.org' y que está incluido en las más de 400 demandas interpuestas hasta la fecha.

El tiempo de hoy

La plataforma ha explicado que este criterio está inspirado en las medidas adoptadas por la Unión Europea, particularmente por Alemania que ha otorgado hasta el 75% de la facturación del ejercicio anterior en ayudas a sectores que han sufrido cierres o grandes limitaciones en su actividad.

Sin embargo, considera que el Real Decreto ley adolece de una "falta de concreción y efectividad" que impide, a fecha de hoy, hacer una valoración más precisa sobre estas medidas de ayuda, por lo que consideran "importante" que los fondos se pongan a disposición de los hosteleros de "forma inmediata".

Por otro lado, consideran que estas medidas no respetan el principio de indemnidad, ya que no existe una relación entre la totalidad del daño padecido y las ayudas recibidas. El Real Decreto ley excluye pérdidas muy importantes para la hostelería y empresas que no podrán beneficiarse de ella (por ejemplo, aquellos negocios que hayan podido sufrir pérdidas en el ejercicio 2019 o que se hayan visto abocados a cerrar).

De esta forma, la plataforma ha indicado que seguirán presentado nuevas reclamaciones contra las Administraciones públicas solicitando las indemnizaciones por los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de los distintos estados de alarma.