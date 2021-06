Hotel Cuevas, Vincci Selección Aleysay Casa Camper Barcelona, los tres mejores hoteles de España

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Hotel Cuevas, Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa y Casa Camper Barcelona son los tres mejores hoteles de España de una lista de 25, según la plataforma de Tripadvisor.

En concreto, han recibido el 'Best of the Best', un premio anual único que se encarga de recoger las reseñas y opiniones que viajeros de todo el mundo realizan en función de servicio, calidad y satisfacción de hoteles, alojamientos, restaurantes, atracciones o incluso destinos.

El algoritmo que utiliza Tripadvisor para determinar estos ganadores tiene en cuenta la calidad, la cantidad y la actualidad de las reseñas y opiniones enviadas por los viajeros durante un período de 12 meses en en la plataforma.

Por tanto, Hotel Cuevas, que ocupa el primer puesto de la lista, está situado en Santillana del Mar (Cantabria) y dispone de cafetería, salón-biblioteca, instalaciones exteriores con terraza, piscina o jacuzzi, y aparcamiento privado.

En segunda posición, Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa (Benalmádena, Málaga), ofrece 37 habitaciones a primera línea de playa con un exterior con piscina, spa y terraza.

Por su parte, el tercer puesto lo ocupa Casa Camper Barcelona, que dispone de 40 habitaciones, un bar de cocina oriental, un bar-salón de juegos, gimnasio y terraza exterior.

Hoposa Pollentia Hotel (Port de Pollença, Mallorca), Cotton House Hotel, Autograph Collection (Barcelona), Villa Chiquita Hotel & Spa (Colonia de Sant Jordi, Mallorca), Mandarin Oriental (Barcelona) Pleta De Mar Luxury Hotel By Nature (Canyamel, Mallora) Sant Francesc Hotel Singular (Palma de Mallorca) H10 Casa de la Plata (Sevilla) completan la lista de los diez mejores hoteles de España.