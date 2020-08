Los hoteleros critican su "persecución" y dicen no poder asumir más medidas restrictivas "sin ningún apoyo"

Denuncian la "falta de coordinación y planificación" del Gobierno y avisan de que hay en juego entre 900.000 y 1,1 millones de empleos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Hostelería de España critica la "falta de coordinación y planificación del Gobierno" y avisa de que el sector no puede asumir más medidas restrictivas "sin ningún tipo de apoyo", puesto que la "persecución" al sector pone en riesgo entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajos directos e indirectos.

Así lo señala la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs en un comunicado, después de que el ministro de Sanidad Salvador Illa, haya anunciado nuevas medidas consensuadas con las comunidades autónomas, que incluyen el cierre del ocio nocturno y el cierre de bares y restaurantes a la 1 de la mañana para frenar los contagios del Covid-19.

La organización considera que "no se puede responsabilizar a un sector y centrar todas las actuaciones sobre el mismo", sin contemplar "en ningún momento" medidas compensatorias para una actividad que supone el 6,2% del PIB y da empleo a 1,7 millones de personas.

En este sentido, la organización apunta que la caída de la demanda que sufre la hostelería supone que a día de hoy un 20% de los negocios hosteleros no hayan podido abrir todavía, y estima que de aquí a final de año unos 65.000 establecimientos hosteleros cerrarán definitivamente, suponiendo una pérdida de empleos, entre directos e indirectos, de entre 900.000 y 1,1 millones.

"Esta situación puede empeorar si siguen regulando en la línea de lo anunciado hoy, sin contar con el sector y sin ofrecer soluciones de apoyo a la demanda y que garanticen la viabilidad de los negocios", ha alertado.

"NO HAY EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE AVALEN LAS DECISIONES"

Ante los "alarmantes rebrotes", Hostelería de España considera que debe actuarse con "contundencia", y "la seguridad de todos debe primar en las decisiones", pero incide de nuevo en "la sensación de improvisación y falta de coordinación y claridad por parte del Gobierno, lo que impide a los empresarios poder establecer un plan de actuación y una correcta organización, con el consiguiente impacto adicional en su actividad".

Por ello, reclama de nuevo al Gobierno trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones para que éstas no supongan el "hundimiento definitivo" del sector, ya que, además, esta "precipitación" supone un grave perjuicio económico y afecta a la imagen de un país en el que el turismo supone el 12,3% del PIB .

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ve "increíble" que se esté "demonizando" a un sector que "en su gran mayoría, se ha comportado de manera ejemplar, y desde el primer momento ha asumido medidas mucho más rigurosas de las que se han impuesto a otros actividades".

"Atacar a los negocios hosteleros no es la solución a un problema que debe pasar por la responsabilidad y cumplimiento de la normativa por parte de todos, así como por un plan de prevención por parte de las administraciones", ha enfatizado.

Asimismo, reclama mayor rigurosidad y añade que "no hay evidencias científicas que avalen las decisiones adoptadas", al tiempo que alerta de que el sector "no puede seguir asumiendo acciones restrictivas de su actividad sin medidas de carácter compensatorio, tanto sobre las empresas como el empleo". En su opinión, en estos momentos la limitación de recursos "no puede ser excusa puesto que las CCAA disponen de fondos de aplicación al refuerzo del sistema y las medidas sanitarias".

"Se están aplicando medidas cuyo contexto es 100% sanitario y, por ello, tanto desde el gobierno central como desde las CCAA se debería contemplar, cada vez que se produzcan medidas restrictivas a la actividad económica, destinar parte de esos fondos a complementos de recursos que preserven el empleo", reclama.