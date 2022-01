Los hoteleros proponen delegar en las mutuas las altas y bajas de los trabajadores por el colapso sanitario

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha propuesto que se delegue en las mutuas la gestión de los trámites de las altas y bajas de sus trabajadores, con el fin de descargar a los profesionales médicos para que puedan centrarse en la atención de los pacientes.

En un comunicado, la patronal hotelera ha denunciado que el colapso que se está produciendo en la atención primaria debido a la pandemia y las nuevas olas está generando muchos problemas a las empresas del sector turístico, puesto que no existe agilidad en la tramitación de las altas y bajas.

Por ello, Cehat señala que "lo más sensato" para hacer frente a este escenario es que "se utilicen todos los recursos que estén a disposición del sistema", como es el caso de las mutuas, que cuentan además con la especialización, capacidad y conocimiento de las necesidades requeridas para desempeñar cada puesto de trabajo.

En este sentido, la patronal apunta que el sistema público debería apoyarse en el sistema pseudopúblico o mutuas laborales, ya que, "desde el punto de vista de las mutuas, se podría hacer una gestión sanitaria y administrativa más diligente al contar con competencia en las contingencias comunes y con médicos especialistas en trabajo y personal administrativo con capacidad para tramitar las altas y bajas de los trabajadores".

Para el presidente de Cehat, Jorge Marichal, no pueden esperar a que los servicios sanitarios se colapsen, ya que "los servicios esenciales no se pueden parar y el país no se puede parar".

En este sentido, ha reiterado que hay mutuas con profesionales especialistas que "saben cuáles son las necesidades requeridas en cada puesto de trabajo y tienen la misma capacidad o incluso más en ese sentido que los propios médicos del sistema sanitario público para poder dar un alta o una baja".