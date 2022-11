HOTNOT, la plataforma de entretenimiento que llega para revolucionar el mundo de las tendencias y el estilo

MADRID, 2 (CHANCE)

Vivimos en plena época digital y las redes sociales son las protagonistas indudables en nuestro día a día, pero lo cierto es que ocho de cada diez usuarios han perdido el interés hacia ellas y han disminuido su tiempo de uso, motivados por la baja calidad del contenido publicado. Un descontento al que podemos hacer frente con el lanzamiento de la App HOTNOT, una plataforma digital que llega para seducir a los entusiastas de las tendencias creada por la startup española HOTNOT.

¿QUÉ ES HOTNOT?

Se trata de una plataforma de entretenimiento que llega con el objetivo de impulsar la creciente comunidad de seguidores de tendencias, estilo y creatividad. Dicho en otras palabras, "es un escaparate colaborativo único y democrático. Representa una oportunidad para empresas, profesionales y entusiastas/aficionados para estar al día de las tendencias en tiempo real, a través de los HOTRankings especializados en moda, deporte, motor, arte, decoración, etc. En la actualidad, el usuario puede acceder a rankings sobre más de 87 categorías" asegura una de las fundadoras, Celia Vega-Penitech.

HOTNOT nace como "una plataforma de encuentro entre los creadores y los buscadores de tendencias, en torno a los contenidos que profesionales y entusiastas comparten" confiesa Mónica Abril, fundadora de la startup junto con Celia. El valor añadido de la App es que "son los propios usuarios los que predicen las tendencias, lo que no es tendencia y los que descubren nuevos talentos creativos" asegura.

Se trata, por tanto, de una oportunidad "para empoderar" a los creadores de contenido "como lo han sido en las últimas décadas las plataformas de música para miles de nuevos artistas, que han podido convertir su pasión en una forma de vida" concluye Celia.

EL USUARIO PARTICIPA, VALORA Y CREA

La experiencia HOTNOT empieza cuando el usuario descarga la App desde su móvil, crea su perfil y elige las categorías que le interesen entre más de las 87 existentes (moda, cosmética, deporte, motor, viajes, fotografía, gastronomía, entretenimiento, arte, decoración...). A partir de ahí, el usuario participa como consumidor (descubre), juez (valora propuestas de otros) o creador (sube sus propuestas en formato foto o vídeo).

"Es en ese momento en el que empieza lo bueno, ¿es HOT o es NOT? La comunidad es ese juez implacable que convierte las propuestas en tendencias e identifica a los trenders del momento. Además, el valor del NOT para los usuarios es enorme y es información que nunca otra plataforma ha generado" nos detalla Celia. Una plataforma donde "no prima lo social, sino el contenido de calidad, que cree una reacción" comenta Mónica, recalcando que no se trata de ser el más popular "sino el más influyente. No destacas tú, si no tu arte" concluye.