HSBC recibe tres reconocimientos internacionales por su liderazgo en los mercados de capitales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El banco HSBC ha recibido tres reconocimientos de ámbito internacional por su liderazgo en los mercados de capitales, según ha informado la entidad este lunes.

Por un lado, ha obtenido dos galardones en los Premios IFR 2022 --EMEA Equity House of the Year y Global ESG Financing House of the Year-- y, por otro, 'Euromoney' lo ha nombrado por sexto año consecutivo el mejor banco del mundo para la financiación del comercio internacional.

'IFR' (International Finance Review), revista financiera con sede en Londres, ha otorgado a HSBC el premio EMEA Equity House of the Year 2022 por su "apoyo constante" a los clientes, "el acceso a los mercados y la excelencia en la ejecución de las transacciones más grandes e innovadoras en los mercados de capitales de 'equity'".

Además, 'IFR' ha destacado la "amplia presencia y posición de liderazgo" de HSBC en el mercado de capitales de Oriente Próximo.

HSBC ha señalado que, en el caso de España, ha sido uno de los bancos que más activos ha estado en salidas a bolsa en los últimos dos años, participando en las salidas a bolsa de Acciona Energía, Ecoener y Allfunds.

En cuanto al otro premio concedido por IFR, Global ESG Financing House of the Year, refleja el respaldo de HSBC a sus clientes en materia de ESG (medidas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) y su posicionamiento "como un aliado global para apoyar con asesoramiento y financiación la transición a las cero emisiones netas".

El banco ha resaltado que logró ocupar cinco de las diez primeras posiciones de las seis tablas clasificatorias en emisión de bonos y préstamos ESG, en Europa, Oriente Próximo, África, Américas y Asia Pacifico, lo cual demuestra, desde su punto de vista, su "firme apuesta por las finanzas sostenibles".

Por otra parte, una encuesta realizada por 'Euromoney', revista inglesa especializada en finanzas, ha vuelto a reconocer a HSBC como el mejor banco del mundo en financiación del comercio internacional, un liderazgo que mantiene tras obtener 48 primeros puestos --28 como líder del mercado y 20 como mejor servicio-- en distintos mercados.

El CEO de HSBC en España, Europa Continental, Pablo Lopez-Henares, ha celebrado estos premios.

"Son un claro testimonio de nuestro apoyo constante a nuestros clientes en su acceso a los mercados de capitales y a nuestra excelencia en la ejecución de las operaciones. Una presencia firme y persistente que mantiene a HSBC como líder en los mercados de capitales y en la financiación sostenible", ha afirmado.