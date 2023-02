La huelga de Letrados marca un nuevo récord de participación: las asociaciones hablan de un 85% y Justicia de un 33,9%

Los LAJ presentan un recurso contra la Instrucción del Ministerio sobre el régimen de sustituciones, vacaciones y permisos

La huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero ha marcado este jueves un nuevo récord de seguimiento. Las asociaciones convocantes aseguran que un 85% ha participado en esta octava jornada, mientras que desde el Ministerio de Justicia contabilizan un 33,92% de participación.

Es el dato más alto que ambas partes han comunicado desde que empezó el parón. Hasta el momento, las asociaciones convocantes habían cifrado entre un 73% y un 84,6% de seguimiento. El departamento dirigido por Pilar Llop había registrado una participación de entre un 18,9% y un 32,73%.

En un comunicado emitido este jueves, las tres asociaciones que convocan la huelga --la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- han lamentado que el Ministerio continúe "sin convocar al comité de huelga y, por tanto, sin importarle el perjuicio que el conflicto está ocasionando para los ciudadanos y para el servicio público".

Según los datos que manejan las asociaciones, este jueves "se han suspendido 8.900 vistas en España, de las que corresponden a Madrid 1.080". "Desde el día 24 de enero se han suspendido 71.200 vistas, así como decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo", han precisado.

Al hilo, han asegurado que se han paralizado "unos 250 millones de euros" en las cuentas de consignaciones a consecuencia de la huelga. "Igualmente se han producido 3,2 millones menos notificaciones que las correspondientes al mismo periodo del año anterior", han añadido.

PRESENTAN RECURSO CONTRA EL MINISTERIO

En el marco del parón, este jueves el comité de huelga también ha informado de que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Instrucción de 1/2023 relativa al régimen de sustituciones durante el parón.

Han denunciado una "violación del derecho fundamental de huelga" que, según han defendido, es "la única herramienta que tienen los trabajadores para defenderse de su empleador". Y han insistido en que su intención es que "se ponga fin a los ataques de carácter autoritario y a la persecución social contra el cuerpo de LAJ por parte de este Ministerio".

En la instrucción, a la que ha tenido acceso Europa Press, secretario general de Innovación de Justicia, Manuel Olmedo, explica que la convocatoria de huelga "se ha superpuesto a los últimos días de periodo en que pueden disfrutarse los días de vacaciones y asuntos particulares correspondientes al año 2022". Y apunta que "ante la incertidumbre acerca de la duración de la huelga" debe garantizarse que el derecho al disfrute de dichos permisos "sea compatible con el ejercicio del derecho de huelga y la debida organización de las sustituciones procedentes".

Así, el secretario asegura que "es preciso establecer criterios adicionales" a los fijados en la Instrucción en la que se determina cómo se realiza la cobertura de plazas de secretarios judiciales mediante el mecanismo de sustitución, "así como el sistema de llamamiento y nombramiento de sustitutos en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa orgánica, en lo que respecta al régimen de sustituciones".

Olmedo acuerda que "no se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos". Según precisa, "excepcionalmente" podrán concederse "cuando existan circunstancias personales debidamente justificadas, tales como las relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, o la realización de viajes abonados con anterioridad al dictado de la presente".

En el marco de la instrucción, fija también cómo será el régimen de sustituciones cuando un letrado disfrute de un permiso o licencia. La sustitución recaerá en los letrados --designados o no como servicios mínimos-- que no ejerzan su derecho a huelga y que "voluntariamente" la asuman o, en su defecto, en aquellos que no estén de huelga y que por turno corresponda. "Estas sustituciones serán objeto de retribución conforme al plan concreto de actuación".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

La huelga indefinida llega a su octava jornada a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Esta misma semana, por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha asegurado que la huelga de los LAJ es una medida "política" y que está "fuera de lugar". Incidió en que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido", puesto que el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores.

Al margen, esta semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, ha transmitido a los LAJ que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y ha expresado su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".

En una carta remitida a un miembro del comité de huelga, a la que ha tenido acceso Europa Press, López ha puesto en valor el trabajo de los letrados y ha hecho hincapié en que por ello "el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones".

Así se han pronunciado desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las "medidas necesarias" para reconducir el conflicto que mantiene con el departamento que dirige Pilar Llop y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.