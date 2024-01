La huelga de personal de seguridad afectará mañana a 1.100 vuelos y unos 200.000 pasajeros en Alemania

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La huelga del personal de seguridad de 11 aeropuertos en Alemania, incluido el de Frankfurt, provocará la cancelación o retraso de 1.100 vuelos y afectará a unos 200.000 pasajeros, según datos de la asociación aeroportuaria ADV, compartidos por la agencia de noticias DPA.

Los once aeropuertos afectados por el parón convocado por el sindicato Verdi serán: Frankfurt, Hamburgo, Bremen, Berlín, Leipzig, Düsseldorf, Colonia, Hannover, Stuttgart, Erfurt y Dresde.

Varios aeropuertos, como el de Berlín, Hamburgo y Stuttgart, cancelarán todos sus vuelos, mientras que los de Düsseldorf y Colonia mantendrán algunas operaciones.

En el caso de Frankfurt, la aerolínea Lufthansa mantiene la mayoría de los vuelos de larga distancia y también se ofrecerán vuelos de enlace para pasajeros en tránsito. Sin embargo, se ha alertado que puede haber tiempos de espera más largos en la zona de tránsito.

La aerolínea Lufthansa está ofreciendo a sus clientes cambios en sus billetes ante la previsión de cancelaciones o retrasos en Alemania. Así, la compañía ha pedido a los pasajeros que tenían previsto volar este jueves que no acudan a los aeropuertos y que gestionen el cambio de sus billetes, ya que no será posible embarcar debido a que no habrá personal que se encargue de realizar el control de seguridad a los pasajeros y el equipaje.

Sin embargo, las terminales de Múnich y Núremberg no se verán afectadas por la huelga, ya que en ellas trabajan empleados del sector público cubiertos por un contrato sindical diferente.

RECLAMAN MEJORAS SALARIALES

Representando a unos 25.000 empleados de seguridad aeroportuaria, Verdi reclama mejoras salariales en el marco de las negociaciones colectivas en curso.

Según recoge DPA, el director general de ADV, Ralph Beisel, ha criticado duramente la actuación del sindicato: "Los aeropuertos no son parte de la negociación tarifaria en este conflicto, pero una vez más son el escenario del conflicto de intereses".

"Vemos anuncios de huelga casi a diario en Alemania en detrimento de la movilidad y la economía. Hay que poner fin a esto", ha añadido al respecto.

Últimamente, los alemanes se han visto afectados en repetidas ocasiones por huelgas en el sector del transporte, como la semana pasada fue lo propio con restricciones en un paro ferroviario y huelgas en la filial de Lufthansa Discover.