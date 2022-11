Huertas (Mapfre): "Si tenemos incrementos de costes, por qué no vamos a actualizar las primas"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, se ha preguntado este martes que si se han producido incrementos de costes, fuera del control de las compañías, por qué no se van a actualizar las primas de los seguros, en referencia a la petición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de limitar las subidas en las pólizas de los seguros.

Así se ha expresado durante su intervención en el XIII Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, donde ha señalado que esta petición del supervisor se produce porque las labores de supervisión y regulación están integradas. "Si fuese plenamente independiente estaría preocupado por la solvencia, y no por los precios de los seguros", ha asegurado.

Ha indicado también que, actualmente, el ratio combinado del ramo de Auto se sitúa en el 100%, lo que implica que el sector está en "pérdidas técnicas" en este negocio y no solo en España, sino en otras partes del mundo. De hecho, ha indicado que en algunas zonas de Estados Unidos hay grandes aseguradoras que no están suscribiendo este ramo porque el supervisor ha impedido actualizar las primas.

"Si en España tenemos incrementos de costes que no podemos controlar directamente, por qué no vamos a actualizar las primas", ha defendido Huertas, quien ha explicado que su compañía gestionará las subidas de manera segmentada, beneficiando más y mejor a los clientes con menor siniestralidad y tratando de personalizar las tarifas. "De antemano, pedir que no se suban las primas no es una posición responsable", ha añadido.

Con respecto a la aprobación del proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Huertas ha afirmado que "no tiene sentido" abordar la creación de este supervisor sin disponer de uno independiente para el sector asegurador. Sin embargo, ha destacado que esta nueva autoridad tendrá la responsabilidad sobre las reclamaciones relacionados con seguros, por lo que una pequeña parte sí estará bajo supervisión de un organismo independiente.

Sin embargo, ha considerado que el procedimiento de reclamaciones tampoco parece "muy adecuado" para los seguros. En concreto, ha explicado que a las aseguradoras suman en torno 11.000 reclamaciones, de las cuales la DGSFP tramita en torno a 5.000 y por las que habría que pagar 250 euros. "La DGS solo estima el 43%, en el 57% restante el asegurado no tiene razón, por lo que estaríamos pagando un coste por una gestión innecesaria. Hay muchos asegurados que reclaman algo por lo que no tienen derecho", ha señalado.

REFORMA DE LAS PENSIONES

Por otro lado, Huertas ha criticado que la reforma de las pensiones se esté realizando por "capítulos" y ha pedido conocer el "mapa completo" para que todos los actores en el sistema de pensiones puedan conocer y participar de forma activa, al ser preguntado por la propuesta conocida ayer del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados.

Ha considerado que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está garantizada por el Estado, pero ha señalado que se está olvidando del sistema privado. Además, se ha preguntado si las pensiones que van a percibir los futuros jubilados van a ser suficientes para asegurar su calidad de vida.

En este punto, ha señalado que actualmente la pensión media está en torno a 1.040 euros y ha considerado que se debería aspirar a que fuese mayor, pero ha afirmado que esta subida de las pensiones debería ser compatible con la posibilidad de ahorro durante la vida laboral de los trabajadores. Así, ha considerado necesario que la tasa de sustitución baje y que haya "un mejor equilibrio" entre lo que aporta el sistema público y el sistema privado.

GESTIÓN DE ACTIVOS

Huertas también ha defendido el modelo de gestión de activos de inversión y de protección de seguros de las aseguradoras es una "magnífica solución para los clientes", y ha explicado que va a continuar con su modelo de acuerdos con socios para seguir avanzando en la gestión de activos.

En España, destaca la asociación abierta con Abante, donde ha descartado que Mapfre vaya a tener mayoría, y espera poder replicar este modelo de asociación con la propia Abante por Latinoamérica.