Hugo y Lara salen juntos de 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 25 (CHANCE)

Sin duda, la de Hugo y Lara era una de las hogueras más esperadas porque ambos han pasado parte del concurso sufriendo por lo que pudiera hacer cada uno en su respectiva villa... y lo cierto es que el reencuentro ha sido de lo más emotivo posible. Si de algo le ha servido la experiencia al concursante es para darse cuenta de que quería seguir con su pareja, pero sin embargo, Lara se ha dado cuenta que su relación no es sana y tenía ganas de mirarle fijamente y decirle todo lo que sentía.

Nada más verse, Hugo se ha abrazado a ella y no ha podido separarse de Lara porque llevaba tanto tiempo esperando poder verla, que no ha podido reprimir sus ganas de estar lo más cerca posible. "Que quiero casarme con ella, no quiero nada más que no sea Lara" ha dicho el concursante cuando hablaba con su pareja, algo que nos ha dejado muy sorprendidos, sobre todo a Sandra Barneda, que no se lo esperaba y por su parte, Lara le ha contestado: "Tienes que demostrármelo".

Finalmente ambos se han agarrado de la mano y Hugo le ha confesado que: "Te quiero con locura, un despertar sin ti no lo quiero, eres la mujer de mi vida, te quiero Lara"... algo que ha enternecido a toda la audiencia y Lara le ha contestado: "Estoy bien, estoy contenta, he visto un cambio en ti y estoy muy contenta, no me esperaba este Hugo, quiero que afuera haya estabilidad y un futuro, obviamente saber que estoy enamorada de ti".

Y es que esta historia de amor, tan maravillosa y sufrida, no podía acabar de otra manera. Hugo le ha pregonado a Sandra Barneda que quería irse con Lara de 'La isla de las tentaciones' y ella, le ha asegurado a la presentadora que quería marcharse 'con mi novio, Hugo'. Una experiencia que les ha marcado a los dos y que les ha ayudado a crecer como personas, y así reforzar su relación.