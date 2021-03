Hugo, en 'LIDLT': "Yo la fallé cuando más me necesitaba"

MADRID, 5 (CHANCE)

La historia de amor de Lara y Hugo es una de esas que muchas personas desearían tener, de esas con las que sueñas cuando ves una película de amor o la que esperas que suceda en tu serie favorita. Los dos fueron al concurso para demostrarse mutuamente que su amor estaba por encima de cualquier tentación y aunque no han caído en ninguna, el concursante está sufriendo el malestar del pasado... lo que más bien se conoce como sentimiento de culpabilidad.

Lara está siendo ella misma, está disfrutando, está conociendo a personas que no olvidará el resto de su vida... pero lo más importante de todo está siendo libre sin pensar en nada ni nadie y eso a Hugo le quema por dentro. Y no precisamente porque él la ate, sino porque se está dando cuenta que la puede perder en cualquier momento y ese miedo le hace ver que es ella la mujer con la que quiere seguir compartiendo su vida.

El vídeo del día Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las marchas para el 7 y 8M

Hugo se ha roto cuando ha visto a su chica hablando, relacionándose, riéndose... en la villa de las chicas, piensa que no le echa de menos y eso le hace replantearse que ella quiere seguir con él cuando acabe el programa: "La fallé cuando más me necesitaba" le ha dicho a Sandra Barneda, la que no ha podido contener las lágrimas al ver al concursante destrozada.

Y es que lo que nos llama la atención de Hugo es que sin motivo alguno se encuentre tan débil y vea peligrar su relación con Lara, ahora se ha dado cuenta de todos los errores que cometió en el pasado y que hicieron sufrir a la mujer que más quiere en estos momentos y eso, no le deja dormir ya por las noches.