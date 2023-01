Hugo Paz anuncia la muerte de su padre

MADRID, 29 (CHANCE)

Hugo Paz anunciaba a través de sus stories de Instagram la muerte de su padre este sábado. El concursante de realities en Telecinco confesaba estar roto de dolor por la pérdida de uno de los pilares fundamentales de su vida y agradecía a todos sus seguidores los mensajes que había estado recibiendo desde que su padre estaba ingresado en el hospital.

"Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida. Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos. Por cierto papá no sabes que de gente ha venido a despedirte, ha sido increíble. Se perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo" ha confesado Hugo en su perfil de Instagram.

Hace más de un mes, Hugo explicaba que su padre estaba ingresado en el hospital porque le estaban haciendo muchas pruebas, pero nadie imaginaba que el extronista de 'MyHyV' anunciase este fin de semana el trágico final. Han sido muchos los rostros conocidos de televisión que le han dedicado unas bonitas palabras tras esta pérdida tan dolorosa para toda la familia Paz Cruz.