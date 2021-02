Hugo Silva y Michelle Jenner, sus caminos se vuelven a cruzar en 'La cocinera de Castamar'

MADRID, 17 (CHANCE)

Michelle Jenner y Hugo Silva se han vuelto a unir en televisión y han aparecido esta noche en el plató de 'El Hormiguero'. Lo cierto es que miles de fans estaban esperando este momento porque desde que protagonizaran en 'Los hombres de Paco' la mejor trama de amor televisada hasta el momento, son muchos los gritos de los seguidores de volver a verles juntos en una serie. Dicho y hecho.

Los dos actores han coincidido en el rodaje de 'La cocinera de Castamar' donde no solamente han compartido escena, sino guión porque sus caminos se juntas, pero ¡atención! no habrá amor entre ellos... ya que Pablo Motos les ha hecho la pregunta que todos esperábamos, si volverían a tener una relación, a lo que Hugo contestaba: "Tengo otra historia que se va a cruzar con la suya, pero en esta serie no".

En esta serie, Hugo tendrá un papel de 'malo' y no de lo que estamos acostumbrados a verle interpretar, algo que a Michelle le encanta ya que ha afirmado: "Le queda bien 'el malo'". Y es que al actor le ha encantado rodar este papel porque es más entretenido que otros: "El malo siempre tiene mucha carga detrás y puedes pasarte en un momento dado".

Enseguida han empezado a hablar de 'Los hombres de Paco', sobre todo cuando han recordado lo que su compañero Juan Diego les hacía antes de grabar una secuencia: "Era muy gracioso porque antes de hacer cualquier escena, Juan Diego hacía así y les tocaba los huevos (se ríe)".

Otras de las anécdotas que ha contado, en este caso, Hugo Silva nos ha dejado muy sorprendidos porque no esperábamos estos comportamientos que se convirtieron en costumbre para ellos: "Antes se decía '5 y acción' y en el 5 teníamos la manía Paco, Pepón y yo de escupir al que teníamos al lado".

Si hay algo en lo que estos dos actores coinciden con todos los espectadores es con que 'Los Hombres de Paco' ha sido una serie que ha marcado a toda una generación, pero sobre todo a ellos. Michelle aseguraba que: "Yo no me he reído más en mi vida que rodando esa serie" a lo que Hugo Silva añadía: "Para mí es familiar, el recuerdo que tengo es el rollo de estar como con la familia, hemos crecido en esa serie, ahora que hemos vuelto a rodar con ellos he tenido una sensación preciosa, como si no hubiera pasado mucho tiempo".