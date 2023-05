Humberto Janeiro reacciona al demoledor dardo de Belén Esteban contra Jesulín de Ubrique: "No comments"

La colaboradora ha estallado en 'Sálvame' y ha asegurado que su marido, Miguel Marcos, ha sido el "verdadero padre" de su hija Andrea

MADRID, 3 (CHANCE)

A pocos días de que veamos por fin la reaparición de Jesulín de Ubrique en Telecinco de la mano de Bertín Osborne en el primer programa de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', Belén Esteban ha estallado contra el torero, al que ha dedicado unas demoledoras palabras este martes en 'Sálvame'.

Al recordar que en su día el marido de María José Campanario aseguró que hablaría con su hija Andrea cuando cumpliese la mayoría de edad -algo que no ha sucedido a pesar de que su primogénita cumple en julio 24 años- la 'princesa del pueblo' ha arremetido contra su ex, acusándole de no haberse preocupado por la hija que tienen en común: "¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde? ¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'. Pero ese día no va a llegar. Por ella no y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida, pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella" ha confesado muy molesta.

Lejos de quedarse ahí, Belén ha asegurado emocionada y a punto de romperseque la persona que ha cuidado y educado a Andrea no ha sido Jesulín sino su marido, Miguel Marcos, al que ha definido "como el verdadero padre de mi hija".

Unas demoledoras declaraciones a las que ya ha reaccionado Humberto Janeiro Jr a su llegada a la plaza de toros de Las Ventas de la mano de su nueva novia: "Como dice la televisión, no comments" ha afirmado, revelando que aunque "no tiene ni idea" de esta nueva polémica "todos están bien". "Es perfecta" ha respondido a la pregunta de cómo es la relación de Jesús con su hija Andrea.

Feliz por la participación de su hermano en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity', el hijo mayor de Carmen Bazán nos ha contado que el torero "ha estado dos meses practicando" antes de atreverse con los fogones. "Su plato estrella es la mayonesa casera" ha bromeado, asegurando que cocina "tú sabes... cuando le da tiempo". "Bueno sí porque no estábamos acostumbrados a eso, pero bueno, como es una persona que se aplica, ha hecho bien" ha añadido, reconociendo que a toda la familia le ha sorprendido que Jesulín se atreva con el talent culinario.

Mostrando una cara más habladora y simpática de la que nos tiene acostumbrados, Humberto Jr también ha desvelado cómo se encuentra su sobrino pequeño, Hugo -tercer hijo de María José Campanario y el torero- que el próximo mes de junio cumplirá su primer añito y del que por el momento no hemos podido ver ninguna imagen: "Precioso, muy bonito".