Hyatt ampliará un 30% su presencia de marca en México con la apertura de nuevos hoteles hasta 2025

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Hyatt Hotels Corporation espera un aumento del 30% en la presencia de su cartera de marcas en México hasta 2025, con nuevos hoteles y resorts de lujo y todo incluido, según ha informado en un comunicado.

Las propiedades recién firmadas aumentarán la oferta de ocio, estilo de vida, lujo y todo incluido de Hyatt en los principales destinos de México, como Cancún, Ciudad de México o San Miguel de Allende.

Próximamente, en primavera de 2023, Hyatt Regency Mexico City Insurgentes será un nuevo centro en la capital para los viajeros de negocios y de ocio; y las aperturas planeadas para 2024 incluyen Park Hyatt Los Cabos en Cabo del Sol, que será el primer hotel Park Hyatt en México; y Grand Hyatt Cancún Beach Resort, un destino de lujo en la península de Yucatán.

Con la reciente adquisición de Dream Hotel Group por parte de Hyatt, la hotelera amplía la marca The Unbound Collection by Hyatt con tres nuevos hoteles de lujo de la marca Chatwal. Junto a The Chatwal en Nueva York y The Chatwal Lodge en Catskills (Nueva York), The Chatwal San Miguel debutará en 2024 con 44 villas independientes y 125 residencias de marca.

En 2025, Thompson Monterrey ampliará la presencia de la marca de hoteles de lujo Thompson en un nuevo mercado de México y se espera que Park Hyatt Mexico City dé la bienvenida a los clientes al primer Park Hyatt urbano de México.

The Unbound Collection by Hyatt se une a varios hoteles y resorts Hyatt notables que abrieron recientemente en México, como Hyatt Regency San Luis Potosí, Andaz Mexico City Condesa, Hyatt Place Monterrey Valle, Hyatt House Monterrey Valle/San Pedro, y cuatro resorts todo incluido de lujo bajo la nueva Inclusive Collection de Hyatt: Hyatt Zilara Riviera Maya, Secrets Impression Moxché Playa del Carmen, Secrets Moxché Playa del Carmen y Dreams Cozumel Cape Resort & Spa.

El vicepresidente senior de desarrollo, América Latina y el Caribe, Camilo Bolaños, ha afirmado que esperan esperamos continuar este impulso de aperturas con "una impresionante lista de próximas aperturas en destinos clave en todo el hermoso país de México".

"La continua expansión de la marca Hyatt en México proporcionará más opciones de hoteles de lujo y de alta gama en los nuevos y existentes resorts y mercados urbanos que sabemos son importantes para nuestros huéspedes, miembros de World of Hyatt y clientes", ha añadido.