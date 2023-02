Hyatt completa la adquisición de Dream Hotel Group por 274 millones de euros: 12 hoteles y 24 en gestión

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Hyatt Hotels Corporation ha completado la adquisición de las tres marcas de Dream Hotel Group y de su plataforma de gestión por un importe de 300 millones de dólares (274,4 millones de euros), con lo que incorpora a su cartera 12 hoteles (nueve gestionados y tres con licencia), con otros 24 acuerdos de gestión a largo plazo firmados para hoteles que se abrirán en el futuro.

Tal y como informó al anunciar la operación --en noviembre--, la hotelera paga un precio de compra básico de 125 millones de dólares (114,3 millones de euros), con un máximo de 175 millones de dólares (160 millones de euros) adicionales en los próximos seis años, a medida que se vayan abriendo propiedades.

Esta expansión añadirá más de 1.700 habitaciones a la cartera de hoteles de estilo de vida de Hyatt y aumentará su número de habitaciones en Nueva York en más de un 30%.

Además, la cartera global de Hyatt se amplía en destinos estratégicos como Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Santa Lucía, Doha y varias ubicaciones nuevas en la ciudad de Nueva York. También incluirá nuevos mercados como los Catskills (Nueva York) y el Valle de Guadalupe (México).

Así, Dream Hotels se unirá como marca dentro de la Boundless Collection de Hyatt, mientras que Chatwal y Unscripted Hotels pasarán a formar parte de la Independent Collection de Hyatt, uniéndose a las marcas The Unbound Collection by Hyatt y JdV by Hyatt, respectivamente.

Según la compañía, las propiedades de Dream Hotel Group son conocidas por su diseño progresista y su vibrante vida nocturna y gastronómica, que son "el alma de cada hotel".

El presidente y director ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian, ha destacado que la operación representa "un capítulo emocionante en su crecimiento de activos ligeros a medida que amplían su oferta de estilo de vida".

"Hyatt tiene un historial probado de preservar lo que hace especiales a los hoteles de estilo de vida y es el nuevo hogar ideal para nuestras crecientes marcas de Dream Hotel Group", ha resaltado el presidente y fundador de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal.