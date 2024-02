IAG baja un 3,3% en Bolsa tras sextuplicar beneficios y anunciar que no propondrá reparto de dividendos

La compañía aplaza a 2024 el reparto de beneficios entre los accionistas

IAG ha cerrado la sesión bursátil de este jueves en el Ibex 35 con un descenso del 3,3%, hasta los 1,72 euros por acción, en la misma jornada en la que ha anunciado unos beneficios después de impuestos de 2.655 millones de euros, seis veces más que el año pasado.

La compañía también ha confirmado que los consejeros no han propuesto reparto de dividendo con cargo a 2023. Sin embargo, el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha destacado en un encuentro con los medios que, si la tendencia positiva se mantiene en el tiempo, "no hay motivos para no anunciar dividendos pronto".

El pasado año, IAG elevó sus ingresos un 27,7%, hasta los 29.453 millones de euros, de los que 25.810 provenían de ingresos por pasaje (+32,6%). Por su parte, los gastos se elevaron un 19,1%, hasta los 25.946 millones de euros. El margen de explotación fue del 11,9%, 6,5 puntos porcentuales más.

El beneficio de explotación se situó en 3.507 millones de euros, casi tres veces más que el año anterior, y por encima del registrado en 2019, antes de la pandemia, cuando fue de 3.253 millones de euros. La deuda financiera del grupo a 31 de diciembre de 2023 era de 16.082 millones de euros, un 19,5% menos que un año antes.

En España, los negocios del grupo generaron aproximadamente unos 1.400 millones de euros de beneficio de explotación, más del doble que en 2022.

Así, Iberia registró un beneficio de explotación de 940 millones de euros en 2023, más del doble (+141,6%) que el año anterior y récord para la compañía. Por su parte, Vueling obtuvo un beneficio de explotación de 369 millones de euros, también casi el doble que en 2022 (+103%).

Por otro lado, la compañía ha dado a conocer la nueva estructura directiva de las aerolíneas españolas. El actual presidente y consejero delegado de Vueling, Marco Sansavini, pasará a ocupar los mismos puestos en Iberia a partir del próximo mes de abril.

Sansavini sustituirá a Fernando Candela, quien ocupó el cargo de manera temporal tras la salida voluntaria de Javier Sánchez-Prieto, y que continuará en su cargo como consejero delegado del Level.

Por último, la directora de Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IAG, Carolina Martinoli, será la nueva consejera delegada y presidenta de Vueling.