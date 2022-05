IAG se deja casi un 9% en bolsa este viernes al registrar pérdidas de 787 millones en el primer trimestre

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las acciones del holding de aerolíneas IAG han encabezado las caídas del Ibex 35 este viernes al desplomarse un 8,57%, hasta 1,54 euros por título, después de la compañía haya anunciado pérdidas de 787 millones de euros durante el primer trimestre del año.

El grupo ha reducido las pérdidas en un 26,7% con respecto al año anterior, pero se ha seguido viendo afectado por la incertidumbre de la pandemia y por la provocada por la guerra en Ucrania, así como por el alza de precios.

No obstante, espera que la alta demanda latente para el resto del año continúe aproximando las cifras a las de antes de la pandemia. IAG espera que su resultado de las operaciones sea positivo a partir del segundo trimestre, llevando tanto al beneficio de las operaciones como a los flujos de efectivo netos de las actividades de explotación a ser positivos en el ejercicio.

"La demanda se está recuperando con fuerza, en línea con nuestras previsiones. Esperamos recuperar la rentabilidad a partir del segundo trimestre en adelante y en el ejercicio completo", ha resaltado el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, quien asegura que el segmento vacacional premium sigue siendo el que muestra mejor evolución.

No obstante, los mercados no han respondido muy positivamente a la presentación de resultados. Desde el holding aeronáutico no achacan la caída a esta cuestión, sino más bien a la situación de incertidumbre económica y política mundial, teniendo en cuenta que otras aerolíneas también están registrando desplomes similares "lo que hace que el precio de la acción sea muy volátil en estos momentos".

A pesar de estos datos, la dirección de análisis de Banco Sabadell mantiene en la previsión de que en 2023 se produzca la recuperación prepandemia de IAG y sitúa su precio objetivo en los 2,55 euros por acción.

Los analistas de la entidad bancaria mantienen su recomendación de 'compra' y han concedido al grupo de aerolíneas un potencial de revalorización del 50,66%.