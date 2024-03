IAG se dispara un 6% en Bolsa tras el respaldo de Moody's y su previsión de reanudar dividendos en 2025

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El 'holding' IAG ha liderado los valores alcistas del Ibex 35 este viernes con un alza del 6,16%, hasta los 1,85 euros por acción, después de que Moody's situara las calificaciones 'Ba1' y 'Ba2' del grupo en 'revisión para mejora' y estimara una vuelta de los pagos de dividendos a partir de 2025.

Tras anunciar los resultados de 2023, en los que sextuplicó beneficios con 2.655 millones de euros, los consejeros no propusieron reparto de dividendo con cargo a ese ejercicio. Sin embargo, su CEO, Luis Gallego, destacó que si la tendencia positiva se mantiene en el tiempo, "no hay motivos para no anunciar dividendos pronto".

Por tanto, Moody's Ratings colocó este miércoles todas las calificaciones de IAG en 'revisión para mejora', incluido el rating de familia corporativa 'Ba1' de la compañía, su calificación de probabilidad de incumplimiento 'Ba1-PD' y las calificaciones 'Ba2' de tres tramos de pagarés senior no garantizados.

Anteriormente, la perspectiva de la calificación para IAG, grupo del que forman parte British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, era 'estable'. Según Moody's, el entorno comercial para IAG sigue siendo favorable y, a pesar de las continuas adiciones de capacidad, tanto los volúmenes de reservas como los rendimientos reservados están por delante de 2023.

En esta línea, la agencia de calificaciones estadounidense destacó el "sólido desempeño operativo del grupo desde la pandemia" y su política financiera centrada en rebajar la deuda, por lo que vaticinó la vuelta al dividendo a partir de 2025.

Además, la semana pasada IAG también consiguió el respaldo de los analistas de JP Morgan, que elevaron un 72% su precio objetivo, hasta los 2,50 euros, lo que representa un potencial alcista del 50%.

En concreto, el banco estadounidense levantaba de este modo el freno activado el pasado mes de diciembre, cuando rebajó su recomendación sobre IAG a 'infraponderar'. Tres meses después de esta rebaja, JP Morgan considera que el holding al que pertenece Iberia está en el buen camino y eleva su valoración dos escalones hasta 'sobreponderar'.