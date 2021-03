IATA dice que la "mejor vía" para reactivar el turismo es trabajar en una hoja de ruta con los gobiernos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente Regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Rafael Schvartzman, ha destacado que la "mejor vía" para reactivar el sector es trabajar con los gobiernos en una 'hoja de ruta' que permita una reapertura coordinada de los países levantando restricciones de una manera planificada y avanzar de manera progresiva en la actividad.

Así lo ha manifestado en un 'webinar' organizado por el Observatorio del Sector Aéreo sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 en el sector turístico español y las previsiones de actividad turística para 2021 bajo un doble escenario: la aplicación de reformas que incentiven la recuperación y la no actuación.

Según cifras de Exceltur, en 2020 el PIB del sector perdió 106.000 millones de euros, es decir, un 69% de actividad y un total de 728.000 trabajadores. Como resultado de la crisis, el turismo ha pasado de aportar el 12,4% del PIB en 2019 a representar apenas un 4,3%.

El sector aéreo, clave para el turismo nacional, registra una caída significativa en el número de pasajeros. En el caso de España, el último dato de 2020 (31 diciembre) arrojaba un descenso en el número de vuelos de 75% respecto al mismo día en 2019.

Con estos datos, Schvartzman ha asegurado que esta crisis es "lenta y nunca antes vista, y menos en el sector aéreo". "El descenso del 75% del trafico aéreo y la dependencia del turismo son los principales factores por los que se entiende el impacto en la economía de España", ha señalado.

CEOE: "LA TEMPORADA DE 2021 SERÁ DÉBIL"

Para la directora del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Inmaculada Benito, es un momento "muy delicado" para la industria, sin antecedentes históricos, en el que la incertidumbre juega un papel muy importante.

"La situación sanitaria no está controlada y el ritmo de vacunación no es el esperado, no podemos ser optimistas. La temporada 2021 parece que será una temporada débil. Hasta 2023 o 2024 no estaremos en capacidad aérea prepandemia", ha añadido.

Además, Benito ha recalcado la importancia de la generación de confianza, que no se está produciendo a nivel general en todos los países. Para recuperarla, la experta del CEOE ha señalado como medida fundamental "aumentar el ritmo de vacunación".

SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN Y DE APOYOS A LAS EMPRESAS

Rafael Schvartzman ha apostado por la necesidad de digitalizar el viaje del pasajero, para lo que es "imprescindible" tener opciones de digitalización en el acceso a la documentación para los viajeros, los requerimientos del viaje o certificados de vacunación.

En esta línea, el responsable de IATA ha puesto como ejemplo el pasaporte de la asociación, IATA Travel Pass, una solución que permite a los pasajeros encontrar la información precisa en los viajes.

La responsable de CEOE, por su parte, ha destacado el Plan de recuperación de turismo de la propia entidad, que se basa en tres objetivos: uno vinculado a la salud, acelerando la vacunación; otro centrado en la movilidad como garantía de la normalidad con el pasaporte verde; y el último, ligado al apoyo a las empresas mediante ayudas directas y la reactivación la demanda.