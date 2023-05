Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué, habla de los hijos de Shakira en su nueva canción: "Que disfruten y sean felices"

MADRID, 23 (CHANCE)

Actualmente, Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más reconocidos de nuestro país. Su último proyecto compartido con Gerard Piqué -la liga de fútbol 'Kings League'- ha generado un gran furor en los últimos meses. A todo esto se le suman las polémicas que rodean al exfutbolista con la madre de sus hijos, Shakira, tras su mediática ruptura en junio de 2022.

Piqué rehizo rápidamente su vida junto a Clara Chía, su actual pareja y con la que ya no se esconde, algo que pudo haber dolido mucho a Shakira. Tras muchas reuniones de sus respectivos abogados, finalmente Sasha y Milan abandonaron España junto a su madre poniendo rumbo a su nuevo hogar, Miami.

Y aunque parecía que los problemas habían acabado, el lanzamiento de la nueva canción de la colombiana, 'Acróstico', con la participación especial de sus hijos, ha vuelto a poner todo patas arriba. Una canción que ha generado multitud de comentarios, y de la que incluso Ibai Llanos ha querido opinar.

En su canal de 'Twitch' ya comentó que le parecía el nuevo tema de la cantante, y ahora ha vuelto a dar su opinión al equipo de Europa Press. Tras salir de comer junto a Gerard Piqué, su pareja Carmen y otros amigos, Ibai ha desvelado: "Me ha gustado, está muy bien, es muy bonito". El streamer asegura que le han gustado las últimas canciones de la colombiana a pesar de atacar directamente a su socio: "Es que hay canciones que me han gustado, las cosas como son".

En cuanto a cómo ha visto a los hijos del exfutbolista en su aparición en el videoclip, Ibai confiesa:"Lo hacen muy bien. Qué hagan lo que quieran. Que sean felices, ¿no? Eso es lo importante".

Más discreto se muestra a la hora de hablar de Clara Chía: "Yo no lo sé, yo es que tengo mis cosas. Yo estoy a lo mío". Sobre si Piqué y la joven pasarán por el altar: "No lo sé, yo estaré en casa tranquilamente jugando al 'LoL', no voy a hacer otra cosa".

Finalmente, Ibai también aclara que está todo bien con el exjugador del Barça a pesar de haber tenido un enfrentamiento en su programa: "No, que tenemos nuestras diferencias, pero ya está. No pasa nada".