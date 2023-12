Ibarrola critica que el PSOE ha "vendido" a Bildu Pamplona, un Ayuntamiento "estratégico para Otegi y sus secuaces"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), ha afirmado este domingo que el PSOE ha "vendido" el Ayuntamiento de la capital navarra a EH Bildu "solo para mantener a cambio el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España" y ha señalado que el consistorio pamplonés es "el bien más deseado" para la formación de la izquierda abertzale.

En la concentración convocada por UPN contra la moción de censura acordada entre EH Bildu y PSN en la capital navarra, Cristina Ibarrola ha afirmado que "este ayuntamiento es la joya de la corona para EH Bildu, este ayuntamiento es mucho más relevante que cualquier ayuntamiento vasco, es estratégico para Otegi y sus secuaces, y lo es porque euskaldunizar Pamplona y Navarra es clave para la construcción de su bien superior, que es Euskal Herria".

Ibarrola ha asegurado que "para esto es para lo que trabajan, y hay que reconocer que de forma incansable y con poca mentira en su discurso, Bildu y toda su nomenclatura previa". "El Partido Socialista acaba de entregarle a Bildu su bien más deseado, el Ayuntamiento de Pamplona. El Partido Socialista lo ha vendido, mejor dicho, lo vendió hace seis meses y solo para mantener a cambio el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España", ha lamentado.

La alcaldesa regionalista ha indicado que "lo han hecho además con un plan maquiavélico, en el que desde el origen estaba escrita nuestra fecha de defunción". "Daba igual lo que hiciéramos. Nos habían matado antes de nacer. Los que hoy todavía dicen amar esta ciudad la pisotearon, la manosearon hace seis meses para conseguir otros intereses mayores, sus intereses", ha sostenido.

Ibarrola ha valorado, no obstante, que son "muchos los afines al PSOE y a otros partidos" quienes le muestra su "apoyo y sonrojo por lo que están haciendo quienes nunca deberían haber llegado a donde están hoy, porque Sánchez, Chivite, Alzórriz, Elma Saiz o Santos Cerdán -dirigentes socialistas- tienen una manera de hacer política que puede ser democrática, pero lo que están haciendo, y para mí es muy grave, es desvirtuar y manipular las herramientas con las que cuenta la democracia".

La alcaldesa ha considerado que "practican una manera de hacer política basada en la mentira, la falsedad y la mezquindad y la verdad es que no me extraña que tanta gente dude de los políticos, no me extraña que gracias a este Partido Socialista tanta gente cuestione el valor de la política, y todo para seguir apostados a puestos de mando desde los que ejecutar lo que otros, los enemigos de España, de Navarra y de Pamplona, les van marcando".

Cristina Ibarrola ha asegurado que "es tal su ignorancia que no se dan cuenta de que son meros títeres, unas marionetas en manos de otros, que además no les soportan, porque Bildu utiliza, pero no soporta a los socialistas".

La alcaldesa ha considerado que Pamplona "lamentablemente ha sido una mera moneda de cambio para algunos" y ha asegurado que "la oposición ha fracasado con un relato inventado para intentar justificar esta moción de censura". "Nos pueden contar la historia que quieran, evidentemente basada solo en mentiras, pero la realidad es que esta ciudad hoy es mucho mejor que en 2019 cuando la dejó Asiron -alcalde de EH Bildu, que previsiblemente volverá al cargo con la moción de censura-", ha indicado.

Ibarrola ha afirmado que "en tan solo seis meses muchas de las personas de Pamplona, y esto es lo más importante, han percibido que esta ciudad cada día era mejor". "Somos, porque así lo indican diferentes informes, la ciudad con mejor calidad de vida de España. Y esto es gracias al trabajo de Navarra Suma y de Unión del Pueblo Navarro, así de claro. Y por ello podemos estar muy orgullosos", ha destacado.

La alcaldesa ha afirmado que "hemos vivido seis meses infernales, viviendo un continuo linchamiento y sufriendo un acoso y derribo diario por parte de una oposición que ha sido una auténtica coordinadora del no, una coordinadora que nos ha puesto mil trampas en el camino, con infinitas mentiras, ataques personales para justificar una moción, esta moción que ya estaba pactada hace seis meses".

Sin embargo, Ibarrola ha asegurado que "todos sus fracasos y la infinidad de proyectos que hemos ido lanzando han provocado, y esto es importante, que mucha parte de la ciudadanía de Pamplona, mucha de la cual ni siquiera era nuestra, ni siquiera nos votó, estuviera contenta con este equipo de gobierno, estuviera contenta con cómo hemos hecho las cosas, estuviera contenta con cómo hoy está Pamplona". "Hemos ganado la calle", ha señalado.