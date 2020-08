Ibercaja y Credit Suisse reconocen más riesgo en dos fondos de inversión por la volatilidad

Decenas de fondos han elevado su perfil de riesgo en las últimas semanas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Ibercaja y Credit Suisse han elevado el nivel de riesgo asignado a dos de sus fondos de inversión comercializados en España tras el aumento en la volatilidad de sus valores liquidativos durante los últimos cuatro meses por el coronavirus, pese a no haber modificado sus políticas de inversión.

Estas subidas de una posición en las escalas del perfil de riesgo no se deben "a una modificación de la política de inversión, ni a un cambio del criterio de selección de los activos, ni una estrategia de inversión distinta", han advertido ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de sendos hechos relevantes este martes.

Recientemente, las gestoras Caixabank AM, Sabadell AM, Altair Finance, Unigest (Unicaja), Santander AM, Bankia Fondos y Mutuactivos revisaron también el indicador de riesgo-rentabilidad de decenas de sus fondos de inversión, tras los movimientos de volatilidad del mercado por la pandemia.

En el caso de Ibercaja, su gestora ha elevado en un escalón el nivel de riesgo del fondo 'Ibercaja Sector Inmobiliario', pasando del 5 a 6, en una escala del 1 al 7.

Credit Suisse ha informado del mayor riesgo en su vehículo de renta fija 'CS Duración 0-2', que ha pasado del 2 al 3, en la escala del 1 al 7.

Estas modificaciones del nivel de riesgo de los vehículos comercializados, conllevan un cambio en los folleto informativo y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) que debe entregarse a los nuevos partícipes de los estos vehículos.