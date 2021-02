Iberdrola adjudica a Siemens Gamesa contrato para su 'macroproyecto' eólico marino en Reino Unido

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

Iberdrola, a través de su filial ScottishPower Renewables, ha elegido a Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) como 'proveedor preferente' para suministrar e instalar unas de las turbinas eólicas más potentes y productivas del mundo en su macrocomplejo eólico marino East Anglia Hub, en aguas del Reino Unido, informó la energética.

En concreto, las dos compañías han acordado trabajar de forma conjunta en la próxima subasta 'contracts for difference', prevista para finales de año, con la intención de alcanzar para entonces acuerdos de suministro e instalación de turbinas.

La selección de un proveedor preferente en este momento permitirá a Iberdrola y al fabricante de aerogeneradores sumar fortalezas tanto en el plan del proyecto como en el diseño de una turbina de nueva generación de 14 MW de potencia unitaria.

El posible suministro e instalación de 200 turbinas para East Anglia Hub por parte de Siemens Gamesa, de la que la energética fue accionista de referencia hasta hace casi un año cuando selló su salida con la venta de su participación del 8% a la multinacional alemana Siemens, permitiría replicar y maximizar los logros del trabajo conjunto realizado en el parque East Anglia One, "tanto desde el punto de vista de creación de empleo como en el respaldo de la cadena de suministro del Reino Unido", indicó la eléctrica.

El año pasado, Iberdrola ya adjudicó también a Siemens Gamesa Renewable Energy el suministro de 62 turbinas eólicas de 8 megavatios (MW) para su parque eólico marino de Saint-Brieuc, de 496 MW y que está desarrollando en aguas de Francia.

El director de Eólica Marina del grupo Iberdrola, Jonathan Cole, consideró que la eólica 'offshore' es ahora "una de las formas más competitivas de generación renovable y el enfoque que estamos abordando con East Anglia Hub -en conjunto con SGRE- muestra lo lejos que ha llegado la industria y lo bien posicionados que estamos para cumplir con el objetivo del Gobierno de 40 GW marinos en la próxima década".

Para el directivo, aprovechar la tecnología más innovadora para asegurar que East Anglia Hub integra algunas de las turbinas más productivas del mercado, junto con el enfoque innovador del grupo en los proyectos, "permitiría ofrecer economías de escala aún mayores, a medida que sacamos adelante estos desafíos que ayudarán a construir un futuro más limpio y más sostenible para todos", dijo.

Por su parte, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Andreas Nauen, indicó que, tras el éxito de la construcción de East Anglia One en 2020, el grupo está "encantado de colaborar de nuevo con Iberdrola para participar en la próxima subasta de capacidad en Reino Unido".

Nauen destacó que este proyecto de East Anglia Hub representa "una oportunidad por varias razones, entre las que destacan su aportación a la red eléctrica del país y la generación de empleo en la costa este de Inglaterra". "El potencial despliegue de nuestras turbinas más avanzadas permitiría a Siemens Gamesa contribuir a los planes del gobierno británico para la recuperación verde, proporcionando energía limpia y generando empleo de calidad en los próximos años", afirmó.

INVERSIÓN DE CASI 7.400 MILLONES.

East Anglia Hub estará integrado por tres parques -East Anglia One Norte, East Anglia Two e East Anglia Three, al Sur del mar del Norte- que sumarán una capacidad total de 3.100 MW y requerirán una inversión de 6.500 millones de libras (unos 7.380 millones de euros).

Esta potencia abastecerá de energía limpia a 2,7 millones de hogares británicos y supondrá más del 7,5% del objetivo de 40 GW de eólica marina para 2030 fijado por el Gobierno de Reino Unido en su plan 'Diez puntos para una revolución industrial verde'.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ejecutará a la vez los tres parques de East Anglia Hub, permitiendo así acortar los tiempos de construcción y puesta en servicio, aumentar las oportunidades para la cadena de suministro, reducir el coste de la energía limpia y contribuir activamente a los objetivos 'offshore' del país.

Los primeros 1.400 MW iniciales de East Anglia Three han obtenido ya la aprobación de planificación y las solicitudes de planificación para East Anglia One North (800 MW) y East Anglia Two (900 MW) están siendo analizadas por la Inspección de Planificación del Reino Unido. Atendiendo al resultado de estas consideraciones, se espera que la construcción de East Anglia Hub comience en 2023 y finalice en 2026.