Iberdrola se alía al fondo GIC para la expansión de las redes eléctricas en Brasil por 430 millones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha firmado con el fondo soberano de Singapur GIC un acuerdo estratégico para el desarrollo de las redes de transmisión en Brasil por 2.400 millones de reales brasileños (unos 430 millones de euros), según ha informado la compañía.

En concreto, ambas sociedades coinvertirán en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), que tienen un total de 1.865 kilómetros de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 430 millones de reales brasileños (unos 77 millones de euros), con un plazo medio de concesión de 25 años.

El grupo presidido por Ignacio Galán, a través de su filial en Brasil (Neoenergia), tendrá una participación del 50% de la sociedad, valorada en 1.200 millones de reales brasileños (unos 215 millones de euros). La operación se ha realizado a un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda).

Además, ambos grupos han suscrito un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en Brasil, incluyendo la subasta prevista para el próximo 30 de junio de 2023. GIC se convierte, así, en socio preferente para los activos en construcción y próximas subastas.

La alianza incluye también el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 kilómetros. La retribución anual total de estos activos es equivalente a aproximadamente unos 1.300 millones de reales brasileños (unos 233 millones de euros).

Una vez ejecutada la operación, la filial de Iberdrola en Brasil dejará de consolidar contablemente la deuda de los activos operativos, considerados dentro del perímetro de la transacción.

ESTRATEGIA DE ROTACIÓN DE ACTIVOS.

Esta transacción se enmarca en el programa de rotación de activos no esenciales, que ya se ha cumplido al 100% para apoyar el plan de inversión récord de Iberdrola de 47.000 millones de euros.

Como parte de su plan de inversiones, se destinarán aproximadamente 27.000 millones de euros a redes eléctricas a nivel mundial, lo que permitirá aumentar el valor de los activos de redes gestionados por la compañía a 56.000 millones de euros en los próximos tres años. Además, se destinarán unos 17.000 millones de euros al negocio de renovables, en el que prevé incrementar su cartera en más de 12.000 megavatios (MW) renovables.

En los últimos meses, el grupo energético ha cerrado diversas alianzas a largo plazo, como el acuerdo para vender más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas en México, el avance en su alianza con Mapfre, el acuerdo con BP para desplegar 11.700 puntos de carga rápida en España y Portugal, o el de Norges Bank Investment Management para coinvertir en 1.265 MW de nueva capacidad renovable en España, entre otros.