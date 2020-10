Iberdrola ampliará capital en Avangrid para financiar compra de PNM Resources, pero mantendrá su participación

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Iberdrola llevará a cabo una ampliación de capital de su filial Avangrid para financiar la adquisición de la energética estadounidense PNM Resources y acudirá a la operación para mantener su actual participación del 81,5%.

Según indicó el director de Desarrollo Corporativo del grupo, Pedro Azagra, en una conferencia con analistas para presentar la operación de compra de PNM Resources y los resultados de los nueve primeros meses del grupo, junto a esta ampliación de capital de la filial de la energética en Estados Unidos se realizará también una emisión de bonos híbridos de Iberdrola para financiar la adquisición.

El grupo energético anunció este miércoles un acuerdo para la compra, a través de Avangrid, de PNM Resources por un importe de unos 4.317,5 millones de dólares (unos 3.663,5 millones de euros), lo que permitirá a la energética acelerar su crecimiento en Estados Unidos, uno de sus mercados estratégicos.

Iberdrola se ha obligado a facilitar a Avangrid los fondos que sean necesarios para la satisfacción de la contraprestación de la operación. La energética señaló que el valor de empresa implícito sería de aproximadamente 8.300 millones de dólares (unos 7.007 millones de euros) considerando una deuda neta más ajustes de aproximadamente 4.000 millones de dólares (unos 3.377 millones de euros).

En este sentido, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que la compañía optó por la opción del pago en efectivo para cerrar la operación, aunque subrayó que la política del grupo "no ha cambiado para nada" y que está preparado para hacer acuerdos con acciones como en otras transacciones en el pasado. "Cualquier cosa más grande de futuro podemos acudir a esta fórmula", dijo.

DESCARTA "DE MOMENTO" AUMENTAR CAPITAL DEL GRUPO PARA COMPRAS

Lo que sí que descartó "de momento" Iberdrola es un aumento de capital del grupo para abordar esta operación o futuras inversiones o adquisiciones, invitando a la presentación del próximo 5 de noviembre de su nuevo plan estratégico para conocer más detalles.

"Somos más que capaces de financiar con liquidez y flujo de caja", dijo Sánchez Galán, "pero no vamos a hacer ningún aumento de capital de momento".

El presidente de Iberdrola consideró que la compra de PNM Resources representaba "una oportunidad "única" de crecimiento, con una importante cartera de activos regulados y un 'pipeline' de casi 2.000 megavatios (MW) renovables. "Encaja perfectamente bien con nuestra estrategia de los últimos 20 años, con crecimiento en negocio regulado y en renovables. Encaja al 100%", dijo.

CIERRE DEL CARBÓN DE PNM RESOURCES EN 2022

Por otra parte, tanto Galán como Azagra subrayaron que la operación cuenta con la garantía de que los activos de carbón en la cartera de PNM Resources estarán cerrados en 2022.

PNM tiene un 66,3% de participación en la San Juan GeneratingStation, equivalente a 497 MW, un 13% en la central Four Corners (no operada) que suponen 200 MW y 65 MW no incluidos en la base regulatoria y que ofertan en mercados competitivos, con la aprobación para ser cerrados en 2022. En concreto, el cierre de estas plantas de carbón está siendo negociado tras la aprobación de la Ley de Transición Energética.

Asimismo, cuenta con activos nucleares regulados no operados por PNM, siendo la participación actual en la central de Palo Verde del 11%, aunque excluyendo arrendamientos alcanza 7,3%.