Iberdrola aspira a un nuevo 'megaproyecto' de eólica marina en Francia de hasta 1.050 MW

Compite con consorcios participados por EDF, EDP, Shell o Total, entre otros

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha resultado precalificada para la próxima subasta de capacidad eólica en Francia, que licitará el parque eólico marino de Normandía -en el canal de la Mancha-, uno de los mayores complejos 'offshore' del mundo con una capacidad de entre 900 y 1.050 megavatios (MW), informó la compañía.

De esta manera, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán pasa a la fase de diálogo competitivo, durante la que se discutirá con el Gobierno francés los detalles del proyecto y tras la cual se procederá a la preparación y presentación de la oferta. Se prevé que la decisión final de esta licitación se haga pública en abril de 2022.

El pasado 15 de enero, el Gobierno francés abrió el proceso de precalificación para este proyecto, que se ubica a unos 32 kilómetros mar adentro frente a la costa de Barfleur.

Inicialmente, se ha definido un área de unos 500 kilómetros cuadrados, que se verá delimitada en el proceso de tramitación y tras el diálogo competitivo que las autoridades francesas mantendrán con cada una de las empresas participantes. Asimismo, está previsto que se utilice la tecnología de cimentaciones fijas ya que así lo permite la profundidad de las aguas.

Iberdrola competirá en el proyecto junto a otros cinco consorcios más en los que participan la francesa EDF -en la sociedad Eoliennes en Mer Manche Normandie, junto a Maple Power-; Ocean Winds -la 'joint venture' de EDP y Engie-; una alianza entre Vattenfall y wpd; y las petroleras Shell -en solitario- y Total, de la mano de RWE.

El director del negocio internacional de Eólica Marina de Iberdrola, Javier García Pérez, afirmó que Normandía representará un proyecto de "gran relevancia" para la transición energética en Francia, por cuanto se trata del primer proyecto dentro del Plan Plurianual de Energía el cual establece un objetivo de adjudicar por parte del Gobierno francés 1 gigavatio (GW) de energía eólica marina al año".

"Como líder mundial en eólica marina, con grandes proyectos que ya operan en el mar del Norte y el Báltico y con la construcción del parque eólico marino de Saint-Brieuc en marcha, confiamos en poder aportar nuestra experiencia y capacidad de ejecución al desarrollo de este nuevo proyecto", añadió.

Iberdrola indicó que la decisión de participar en este nuevo proyecto eólico marino en Francia está "alineada con su estrategia de liderar este segmento de actividad y reforzar su presencia en el mercado galo, estratégico para la compañía".

APUESTA POR EL MERCADO ENERGÉTICO FRANCÉS.

En Francia, país que aspira al desarrollo de casi 9 GW de 'offshore' hasta 2028, la compañía opera como promotor eólico (terrestre y marino) y como comercializada de energía limpia en Francia. En la actualidad, su cartera de clientes se eleva a 400.000 y tiene como objetivo alcanzar el millón de puntos de suministro en 2023.

Entre los proyectos renovables, además de Saint Brieuc, se encuentra Aalto Power, compañía adquirida en junio del año pasado, que opera 118 MW de energía eólica y cuenta con una cartera de 700 MW de proyectos eólicos y fotovoltaicos en desarrollo.

Además, la energética tiene previsto realizar inversiones a 2025 de 4.000 millones de euros en el mercado francés, principalmente en proyectos de energías renovables, contribuyendo de este modo a mantener la actividad industrial y cientos de miles de puestos de trabajo.

En lo que respecta a la eólica marina, este parque supondría un paso más en su estrategia en esta actividad, donde alcanza ya una cartera de proyectos de 19.000 MW a cierre de 2020, con presencia en mercados como, además de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, así como posicionarse en nuevas plataformas de crecimiento como Japón, Suecia, Polonia e Irlanda.

Así, Iberdrola opera ya parques eólicos marinos en el mar Báltico alemán (Wikinger), el Mar del Norte (East Anglia One) y el Mar de Irlanda (West of Duddon Sands). La compañía avanza además en los proyectos de los parques 'offshore' de Vineyard Wind One -800 MW frente a las costas de Massachusetts (Estados Unidos), Saint Brieuc, en la Bretaña francesa, que iniciará su construcción el próximo 3 de mayo, Baltic Eagle en el mar Báltico e East Anglia Hub en el mar del Norte.