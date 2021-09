Iberdrola cree que el "pánico" del Gobierno le ha llevado a medidas "equivocadas" sobre el precio de la luz

Afirma que el Real Decreto Ley aprobado supone "incautarse los ingresos de todo un sector por considerar que gana mucho dinero"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

El delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco, Asís Canales, ha afirmado que el "pánico" del Gobierno por la "presión social y mediática" ante el aumento del precio de la luz le ha llevado a adoptar medidas "equivocadas" para contener el alza de la tarifa.

Canales ha realizado estas declaraciones en Bilbao, donde ha participado en un encuentro de la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi, ADYPE, desarrollada bajo el título "La transición energética. Una oportunidad para Euskadi", en la que también ha estado presente Alberto Amores, Socio de Monitor Deloitte y responsable del grupo de Estrategia Corporativa de Energía & Recursos Naturales.

El responsable de Iberdrola ha hecho un análisis del problema del incremento del precio de la electricidad y de las últimas medidas del Ejecutivo, que la semana pasada aprobó un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.

Canales ha señalado que las medidas orientadas a reducir el coste de la electricidad "deben respetar la seguridad jurídica y no comprometer la transición energética".

En este sentido, se ha referido a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central y cree que se deben a que está "en pánico por la presión social y mediática".

Según ha manifestado, en las formas "no están bien" porque lo que ha hecho con el Real Decreto Ley es "incautarse, confiscar los ingresos de todo un sector por considerar que gana mucho dinero". "Si ganan mucho dinero, digo yo que habrá que hacer una auditoría a ver cuándo es ese dinero que ganan de más, no lo puedes hacer como se ha hecho", ha añadido.

También cree que, "en el fondo", las medidas también son "equivocadas" porque hay un problema con el consumo doméstico que está "sometido a coste diario y viene a ser como el 10% del consumo total", mientras que el otro 90% del consumo, que está en la industria, "normalmente no está afectado al precio diario, sino que está cerrado con precios a largo plazo".

"Al hacernos pagar a nosotros una tasa por toda la energía no emisora con independencia de a quién se la hayamos vendido, nos está obligando a pagar una tasa que está incluso por encima del precio al que vendemos, con lo cual se va a generar un problema comercial muy importante", ha manifestado.

Asís Canales ha explicado que España y Portugal participan "exactamente del mismo mercado eléctrico" y la evolución del precio del pequeño consumidor ha sido diferente "abasteciéndose del mismo mercado".

El representante de Iberdrola ha señalado que en 2020 el precio en España estaba "por los suelos y ahora por las nubes" pero "eso en Portugal no le ha llegado al pequeño consumidor".

"TARIFA REFUGIO"

A su juicio, España lo que tiene es un problema de diseño de la tarifa para el pequeño consumidor y ha recordado que el Gobierno tiene establecida una "tarifa refugio", pero cualquier ciudadano "puede contratar la luz con quién quiera y establecer la tarifa que llegue en su acuerdo".

"Pero el Gobierno dice, por si acaso, si algún ciudadano no se quiere meter en ese lío, yo le doy una tarifa refugio y esta tarifa produce eso, porque, en un momento determinado, un gobierno determinado -y no este Gobierno, un gobierno del PP- dijo que el ciudadano pague lo que cuestan las cosas, y cada hora, pero, cuando hay volatilidad, eso no tiene ningún sentido", ha manifestado.

Asís Canales ha señalado que, en un mercado que funciona "racionalmente", se establecen "coberturas y se contrata a medio plazo" y ha añadido que, en el caso de Portugal, cierran subastas de energía a seis meses o un año y "estabilizan el precio durante un año". "Obviamente si el gas sigue por las nubes, la energía terminará por subir, eso es imbatible, es un mercado global en el que no se puede hacer nada", ha añadido.

El representante de Iberdrola ha indicado que España es el único país en el que los precios regulados para los hogares están sujetos "a la volatilidad del mercado horario".

Otro de los problemas es que en la tarifa eléctrica se pagan los "costes del servicio técnico y muchas otras cosas. Canales ha precisado que el MWh que "sube escandalosamente viene a ser como el 27% del coste de la factura", otro 20% es para las redes y "a partir de ahí aparecen los impuestos".

Asís Canales ha manifestado también que en la tarifa eléctrica se está pagando el coste de las renovables, lo que, a su juicio, no tiene "mucho sentido" porque "si lo que quiero incentivar es que se consuma electricidad, en lugar de combustibles fósiles, lo que no puedo hacer es gravar y cargar el coste de hacer esto en electricidad, quizá lo tiene que gravar en otro sitio, hacerlo por los PGE o, como está haciendo ahora el Gobierno, repartirlo entre todos los consumidores de energía, sea cual sea el consumo de energía eléctrica".

El representante de Iberdrola cree que en España "se cuenta con la ventaja de que a la tarifa se le pueden quitar muchas cosas". "Es lo que debieran hacer y estaban empezando a hacer; ha sido una pena lo que ha pasado con el tema del gas y que se ha creado alarma y se hayan tomado decisiones precipitadas y erróneas, porque yo creo que el Gobierno estaba orientando bien el tema de la tarifa", ha añadido.