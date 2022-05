Iberdrola defiende tramitar fondos europeos a través de empresas tractoras "porque llegan a las pymes"

Nortegas cree necesario que los fondos "se presenten y se enfoquen con neutralidad tecnológica" y que se "agilicen" procesos y burocracia

El director de Compras y Servicios y delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco, Asís Canales, cree que los fondos europeos deberían dejar una Euskadi "más competitiva" en digitalización y descarbonización y ha instado a que "no se desprecie la eficacia de tramitar los fondos a través de empresas tractoras, porque de las empresas tractoras llegan a las pymes".

Asís Canales ha participado este miércoles en Bilbao en la jornada sobre las ayudas de Next Generation organizada por elEconomista con empresarios vascos, que ha inaugurado el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y que ha reunido a ejecutivos de grandes empresas y dirigentes de las diferentes patronales sectoriales implicadas en proyectos para las ayudas europeas, con el objetivo de debatir y dar a conocer en distintas mesas redondas las necesidades y proyectos para la transformación económica de Euskadi a través de los fondos europeos de recuperación.

En la primera mesa de debate de la jornada, han participado, además de Asís Canales, la presidenta de Ingeteam, Teresa Madariaga; el consejero delegado de Nortegas, Javier Contreras; el socio responsable en País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra de NTT DATA, José Ortega Carretero, el adjunto al presidente y director de Relaciones Institucionales y Sectoriales de Ormazabal, Guillermo Amann; y el socio del área de Subvenciones e Incentivos en Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery & Resilience, Carlos Bofill, moderados por el director de elEconomista, Amador G. Ayora.

En su intervención, el director de Compras y Servicios y delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco, Asís Canales, ha considerado que, tras recibir esta "ingente cantidad de dinero", los fondos europeos deberían dejarnos un territorio "más competitivo" tanto en digitalización como en descarbonización, porque "aquellos territorios que tengan una mejor oferta atraerán más inversiones", así como un tejido industrial también "más competitivo". En ese sentido, ha considerado necesario ver los sectores hoy en día más carbonizados y tratar de que sean los sectores "más favorecidos" por los fondos.

Sobre la gestión de los fondos europeos, ha considerado que es "muy difícil" y que son necesarias "herramientas de gestión que empujen este asunto, porque la dinámica habitual de funcionamiento de fondos públicos va a hacer muy difícil que esto ocurra".

En ese sentido, Canales ha pedido que "no haya errores en el para qué los fondos", porque "cuando uno tiene mucho dinero y poco tiempo se pueden producir efectos perniciosos en el deseo de desplegar y acabar dando dinero a aquel que es más rápido en materializar proyectos que luego no van a lo que hacer falta".

Tras advertir de que "la tramitación capilarizada a través de las administraciones locales produce que los procesos se dilaten porque no tenemos una administración preparada para correr, porque tiene otra orientación mucho más garantista y de transparencia, que esta bien pero que dificulta la velocidad", ha demandado que "no se desprecie la eficacia de tramitar los fondos a través de empresas tractoras, porque de las empresas tractoras llegan a las pymes", y "sería mucho más rápido y eficiente porque el reparto se concentraría más".

El consejero delegado de Nortegas, Javier Contreras, ha dicho que los fondos europeos son "una oportunidad única para poder relanzar las economías después de la pandemia" y, en lo que se refiere a las iniciativas de descarbonización, son "una herramienta fundamental para poder llevar a cabo proyectos que van a ser disruptivos a la hora de afianzar nuevas formas de energía como el hidrógeno verde".

"Sin los fondos europeos no se van a poder llevar a cabo muchos proyectos porque económicamente no son viables", ha advertido, para subrayar la necesidad de que estos fondos "se presente y se enfoquen con neutralidad tecnológica" y que, a la hora de descarbonizar, se fomenten todas las palancas de descarbonización que tenemos, que no solamente es la electricidad renovable".

Por otro lado, preguntado por si va a llegar el dinero de los fondos europeos a las pymes, ha considerado que es "una de las grandes incógnitas". "Todos estamos con muchas ganas y con las expectativas de que lleguen, pero con la duda razonable por los tiempos y la burocracia", ha afirmado, para advertir que los procesos "se tienen que agilizar, porque si retrasas la entrega de los fondos y, además, luego tienes que pasar por todo el proceso tramitatorio, cabe la posibilidad de que tengas que devolver los fondos antes de que te hayan concedido las autorizaciones para comenzar los proyectos".

"Necesitamos agilizar el proceso, es esencial la colaboración público-privada, y se tienen que bajar las barreras y reducir las trabas administrativas y burocráticas", ha insistido.

Por su parte, el socio responsable en País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra de NTT DATA, José Ortega Carretero, ha recordado que España puede recibir unos 140.000 millones "si hacemos los deberes bien" y el plan Euskadi Next, que está "alineado con los objetivos que plantea Europa", tiene una expectativa de recibir 18.000 millones, "el 30% del PIB del País Vasco, una cantidad y un esfuerzo ingente".

Tras alertar de la "falta de talento" existente para "poder abordar los proyectos que vienen", ha considerado necesario "ayudar a que realmente seamos capaces de generar o reconvertir el talento de todos aquellos sectores que se han visto impactados". También cree preciso "priorizar por dónde vamos a empezar y particularizar para cada una de las tipologías de compañías", así como que el Gobierno informe y "quite mucha de la burocracia existente en el proceso de acceso a los fondos europeos", que sí "están llegando a Euskadi", pero "va a haber que correr".

La presidenta de Ingeteam, Teresa Madariaga, ha dicho ver los fondos europeos como "una oportunidad muy buena para sentar las bases de la recuperación económica, tras dos años muy duros de crisis por el covid y por la situación de guerra", así como para "acelerar y afianzar el proceso que ya habíamos iniciado hace tiempo de la descarbonización y de la transición ecológica".

"Si lo hacemos bien y los aprovechamos bien, los fondos pueden dar al País Vasco un impulso importante para un posicionamiento estratégico industrial", ha asegurado, para indicar que, de momento, a Ingeteam no le ha llegado dinero de los fondos, pero participan en el PERTE del vehículo eléctrico, que está a punto de salir, y en el de energía renovable, hidrógeno y almacenamiento, por lo que tienen "esperanza" y confían en que "dé tiempo" y que no haya que devolver esos fondos.

El adjunto al presidente y director de Relaciones Institucionales y Sectoriales de Ormazabal, Guillermo Amann, ha reconocido que "todos hemos sentido" el temor de que "la burocracia" para la tramitación de los fondos euros "asfixie los proyectos". Ahora, ha dicho, estamos en una fase de "ansiedad porque el tiempo se echa encima, vemos que hay muchas cosas que están a punto de materializarse pero no sabemos si vamos a llegar a todo". "Todo lo que podamos gestionar desde la comunidad autónoma va a facilitar y hacer las cosas mucho más fáciles", ha manifestado.

Por último, el socio del área de Subvenciones e Incentivos en Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery & Resilience, Carlos Bofill ha apuntado que se han generado "grandes proyectos transformadores", que son los que "verdaderamente van a captar esos fondos, porque todo va a girar en torno a convocatorias en concurrencia competitiva" y, según ha destacado, los proyectos generados en Euskadi "cuentan con valor, con más impacto en las cadenas de valor y, por tanto, tienen más puntuación y más capacidad de captar esos fondos".