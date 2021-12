Iberdrola pide expulsar a Florentino Pérez del 'caso Villarejo' por usarlo para dañar la reputación de la eléctrica

Señala a un informe policial que no incluye a Pérez entre los investigados por Villarejo que habrían sufrido escuchas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha solicitado al juez que investiga los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario José Manuel Villarejo que expulse de la causa a Florentino Pérez al considerar que ha quedado constatado que no sufrió vulneración alguna de sus comunicaciones e intimidad, por lo que ya no podría ostentar la posición de perjudicado, al tiempo que le ha acusado de usar el caso para dañar la reputación de su competidora.

En un escrito presentado este mismo lunes, al que ha tenido accedo Europa Press, Iberdrola contesta a la petición que hizo Pérez el pasado 16 de diciembre donde volvía a instar al Juzgado Central de Instrucción Número 6 a imputar a la empresa energética alegando que la presunta actuación de Villarejo en el 'Proyect Wind', por el que está investigada Iberdrola Renovables, no fue un hecho aislado, sino que obedecería a una "política de grupo" que tendría como cerebro la matriz.

Iberdrola responde que 'Wind' no solo se refiere a "hechos que no han tenido absolutamente nada que ver con él", sino que en un informe de la Unidad de Asuntos Internos fechado el pasado 10 de noviembre que encargó el magistrado para identificar "las concretas injerencias en el derecho al secreto de las comunicaciones de las personas investigadas por CENYT (el grupo empresarial de Villarejo) por encargo de Iberdrola" no hay mención a Pérez.

En cualquier caso, insiste en que el 'Proyecto Posy', con el que Villarejo habría espiado a Pérez para evitar el asalto de ACS a la eléctrica, "no tiene nada que ver con Iberdrola". Según indica, así lo habría reconocido el propio comisario al manifestar que no hubo encargo contra el presidente de la constructora porque su propuesta al respecto fue rechazada.

En consecuencia, Iberdrola concluye que, si ha quedado acreditado durante la investigación judicial que Florentino "no es víctima de ningún posible delito" en esta pieza separada número 17 de 'Tándem', entonces "debe ser expulsado de la causa como acusación particular".

"USO MALICIOSO Y ABUSIVO"

A ello añade que Pérez "hace un uso malicioso y abusivo" de su posición procesal para actuar en perjuicio de Iberdrola con el supuesto objetivo de causar un daño reputacional a la mercantil por ser "competencia directa" de ACS.

En este sentido, precisa que "ACS e Iberdrola concurren y compiten en diversas áreas: de modo directo en áreas de negocio relevantes como son renovables, comercialización y redes; sin olvidar otras áreas críticas y estratégicas, como la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico o la generación de hidrógeno verde".

Además, recuerda "el fracaso del señor Florentino Pérez a la hora de intentar que ACS se hiciese con el control de Iberdrola hace más de una década, así como otros conflictos empresariales".

Con todo, Iberdrola advierte a este juzgado de la Audiencia Nacional de que Pérez está haciendo un uso instrumental del mismo para "aumentar y ahondar" en el perjuicio que --recalca-- ha provocado la investigación penal a la empresa.

En este punto vuelve a poner de manifiesto la frustrada adquisición en Estados Unidos de PNM Resources, una operación valorada en 8.000 millones de dólares, porque la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México la rechazó aludiendo a la implicación de algunos directivos de Iberdrola en el 'caso Villarejo'.

También aprecia una "fraudulenta actuación" de Pérez por su supuesta "connivencia" con el ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo, autor de un informe que denunciaría presuntas irregularidades internas y contra el que la compañía se ha querellado asegurando que se trata de un 'dossier' falso.

"ARTIMAÑA PROCESAL"

Avisa igualmente de una supuesta "artimaña procesal" de Pérez mediante la cual pretendería impugnar 'de facto' la decisión que tomó el instructor el pasado 9 de julio de no imputar a Iberdrola en esta pieza separada, a pesar de que no la recurrió en su momento, por lo se trata --apunta-- de una maniobra "totalmente extemporánea".

La tacha también de "temeraria" por cuanto estima que "su mala fe es rayana en la manipulación probatoria, porque no se limita a la simple alegación falsa, sino que manipula la documentación aportada por Iberdrola".

Y ello, expone, porque usa el 'Proyecto Wind' como "coartada" para sostener la posible imputación de Iberdrola aduciendo que fue contratado con Villarejo por el ex jefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo, en nombre y para beneficio de ésta, valiéndose de Iberdrola Renovables como mera correa de transmisión, todo sin que existieran controles internos que puedan mitigar su eventual responsabilidad penal.

Por contra, Iberdrola recalca que Asenjo era en ese momento apoderado de Iberdrola Renovables, "con capacidad para actuar en su nombre y por su cuenta", de modo que "los negocios de Iberdrola Renovables en Rumanía ('Proyecto Wind') --incluyendo sus relaciones con sus aliados allí y la supuesta investigación sobre ellos-- son hechos atribuibles a Iberdrola Renovables", no a otra sociedad del grupo.

En todo caso, subraya que en la época en que se habría desarrollado 'Wind' Iberdrola contaba con una Comisión de Código Ético que ejercía las funciones de 'compliance' o cumplimiento normativo que ya en 2012 se configurarían con esta denominación aunque no eran exigibles penalmente hasta 2015.

Este escrito supone un paso más en el pulso judicial que protagonizan Florentino e Iberdrola en el marco de esta pieza separada 17, donde se investigan los encargos ilícitos que la compañía energética habría hecho al ahora comisario jubilado a lo largo de los años.